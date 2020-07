Minuto a Minuto: Elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional

9:18 a.m. Comienzan los actos protocolares para el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, acto en el que el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, dará un informe de su gestión a la Nación.

9:20 a.m. El Presidente de la Asamblea, Marcos Castillo, iza la bandera Nacional.

9:22 a.m. Acto seguido, los jefes de bancadas de diferentes partido políticos izan sus respectivas banderas. Mientras tanto, en la inmediaciones de la Asamblea decenas de agentes policiales custodian el edificio.

Un grupo de estudiantes universitarios se dirige a la Asamblea Nacional.

Director de la Policía admite que se refuerza la seguridad en la Asamblea por las protestas anunciadas

9:30 a.m. Con 66 diputados presentes inicia la sesión de instalación de la Asamblea Nacional.

9:35 a.m. El presidente de Legislativo, Marcos Castillero, abre la sesión e indica que se da inicio al periodo de postulación para escoger a los nuevos miembros de la junta directiva. Toma la palabra el diputado Luis Rafael Cruz Vargas, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). Cruz Vargas postula a Castillero para su reelección. Aseguró que Castillero es un hombre con una gran visión social y política.

Diputado Luis Rafael Cruz postula al diputado Marcos Castillero como presidente de la Asamblea Nacional.

9:40 a.m. El diputado Edison Broce, de la bancada independiente, anuncia la postulación de su colega Juan Diego Vásquez, de circuito 8-6 (San Miguelito). Afirma que las esperanzas que habían del nuevo gobierno se han ido perdiendo en el camino. Hizo un recuento de lo que califica como desaciertos como el tema de la reforma de la Constitución. Y afirma que la crisis por la pandemia tampoco ha sido llevada de la mejor manera. Dijo que postula a Vásquez para garantizar la independencia del órgano legislativo. “Esta Asamblea no es la apéndice del órgano Ejecutivo”, sostuvo. El diputado manifestó que la administración de Castillero no tuvo una agenda de políticas anticorrupción, ni de las reformas constitucionales, ni el reglamento interno de la Asamblea “Yo quiero presentar a un joven aguerrido, de San miguelito, el diputado más votado, abogado”, añadió.

Castillero, desde el estrado, miraba a Broce con rostro de asombro. En medio de la intervención de Broce algunos diputados pedían que terminara su discurso. Incluso, golpeaban las curules. Acto seguido, Castillero le llamó la atención: “¿Cuando va a postular, diputado?”. La respuesta de Broce fue “¿no me escuchó o quiere que se lo repita'”. Ambos diputados alzaron el tono de voz y se pidieron respeto. Un murmullo empezó en el pleno: “¿cuándo? Léanle el reglamento, ¡concluye!...”.

Intercambio de palabras entre el diputado Edison Broce y el presidente de la Asamblea Nacional Marcos Castillero, mientras el primero postulaba a su colega Juan Diego Vásquez a la presidencia de la Asamblea Nacional.

9:55 a.m. Tras la intervención de Broce, toma la palabra diputado panameñistas Luis Ernesto Carles, quien anuncia que postula a su colega el chiricano Hugo Méndez, para presidir la Asamblea Nacional. “Méndez a demostrado con su esfuerzo, con su trayectoria, con su mística, ser ejemplo para muchos de nosotros en nuestro Partido Panameñista. Nació el 4 de agosto de 1973, un joven con mucha proyección política”, dijo Carles.

10:05 a.m. Inicia la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. La votación es nominal. Cada diputado es llamado por lista y manifiesta su voto.

10:21 a.m. El perredista Marcos Castillero logró la reelección. Fue electo para presidir el legislativo por segundo período consecutivo con 60 votos a favor. En tanto, Juan Diego Vásquez logró 4 votos, y Hugo Méndez 5. Una vez se anunció su reelección, Castillero se juramentó ante el pleno.

Castillero no solo obtuvo los votos de su bancada del PRD. También lo respaldaron diputados de su aliado político el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), y del opositor Cambio Democrático (CD). También respaldaron a Castillero el independiente Adán Bejerano, y los panameñistas Everardo Concepción, Elías Vigil, Bernardino González.

(Con información de Aminta Bustamante)