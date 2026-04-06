Minuto a minuto | Elección del Defensor del Pueblo: comisión inicia sesión clave
Los diputados de la Comisión de Gobierno iniciaron este lunes 6 de abril el proceso para elegir al reemplazo de Eduardo Leblanc, defensor del pueblo.
Camacho informó que elaboró una propuesta, con el respaldo de sus colegas Shirley Castañeda y Didiano Pinilla, que consiste en remitir todos los nombres de los aspirantes al Pleno de la Asamblea Nacional. Más temprano, Camacho dejó claro que la definición dependerá de las mayorías, tanto en la comisión como en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Camacho explicó las etapas que han realizado durante el proceso para la elección del nuevo defensor, las cuales iniciaron con la postulación de los aspirantes. Luego se llevó a cabo el proceso de entrevistas. “Fue una semana tensa y agotadora”, indicó. En total, 32 aspirantes asistieron a la entrevista.