Minuto a minuto | Elección del Defensor del Pueblo: comisión inicia sesión clave

Camacho informó que elaboró una propuesta, con el respaldo de sus colegas Shirley Castañeda y Didiano Pinilla, que consiste en remitir todos los nombres de los aspirantes al Pleno de la Asamblea Nacional. Más temprano, Camacho dejó claro que la definición dependerá de las mayorías, tanto en la comisión como en el Pleno de la Asamblea Nacional.