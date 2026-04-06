Panamá, 06 de abril del 2026

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    ASAMBLEA NACIONAL

    Minuto a minuto | Elección del Defensor del Pueblo: comisión inicia sesión clave

    Eliana Morales Gil / José González Pinilla
    06 abr 2026 - 05:43 PM
    Minuto a minuto | Elección del Defensor del Pueblo: comisión inicia sesión clave
    Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Foto: Captura de pantalla

    Los diputados de la Comisión de Gobierno iniciaron este lunes 6 de abril el proceso para elegir al reemplazo de Eduardo Leblanc, defensor del pueblo.

    El diputado Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos, pidió la palabra y anunció que tienen una propuesta. El presidente de la comisión declaró un receso de unos tres minutos para que todos sus colegas la tengan a mano antes de someterla a votación.

    Camacho informó que elaboró una propuesta, con el respaldo de sus colegas Shirley Castañeda y Didiano Pinilla, que consiste en remitir todos los nombres de los aspirantes al Pleno de la Asamblea Nacional. Más temprano, Camacho dejó claro que la definición dependerá de las mayorías, tanto en la comisión como en el Pleno de la Asamblea Nacional.

    Camacho explicó las etapas que han realizado durante el proceso para la elección del nuevo defensor, las cuales iniciaron con la postulación de los aspirantes. Luego se llevó a cabo el proceso de entrevistas. “Fue una semana tensa y agotadora”, indicó. En total, 32 aspirantes asistieron a la entrevista.

    A las 12:38 m.d. el presidente de la Comisión, Luis Eduardo Camacho, abre la sesión formal.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

    José González Pinilla

    Editor

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