Panamá, 10 de diciembre del 2025

    Reconocimiento

    Minuto a minuto: entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado

    Henry Cárdenas P. / Katiuska Hernández
    10 dic 2025 - 11:47 AM
    Minuto a minuto: entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado
    María Corina Machado. EFE

    En la ciudad noruega de Oslo, el Premio Nobel de la Paz 2025 es entregado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien no pudo estar presente en el acto.

    La ceremonia se lleva a cabo con la presencia de los directivos de la organización, mandatarios de varios países, entre ellos el de Panamá José Raúl Mulino. También participan familiares de Machado y otras personalidades.

    Danny Ocean el cantante de música Pop urbana canta Alma Llanera del autor de Villa de Cura en Venezuela Rafael Bolívar Coronado y que fue popularizada por Simón Díaz, en el ayuntamiento de Oslo. “Yo nací en esta ribera el Arauca vibrador”. Además de una mezcla con la icónica canción Venezuela que se escucha en cada voz de la diáspora venezolana en el exilio.

    Ingresa al ayuntamiento de Oslo la familia real de Noruega encabezada por su majestad el Rey Harald V, su esposa la reina Sonia de Noruega, junto con su hijo, el Príncipe Heredero Haakon, su esposa, la Princesa Heredera Mette-Marit, y otros miembros de la realeza noruega.

    Entra al recito del ayuntamiento de Noruega, al son de trompetas la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, acompañada por una comitiva del Premio Nobel.

    Se encuentran en el recinto personalidades de la política de Venezuela como el presidente electo Edmundo González Urrutia, Antonio Ledezma exalcalde de Caracas, representantes del Comando Venezuela y Vente Venezuela, periodistas venezolanos en el exilio y los presidentes de los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y se espera la llegada del de Ecuador, Daniel Noboa.

    Llega la hija de María Corina Machado a la ceremonia, Ana Corina Sosa, al ayuntamiento de Oslo.

    En horas de la madrugada, los organizadores del premio informaron que Machado no estaría presente en la gala y que la distinción fue recibida por su hija Ana Cristina.

    Trascendió que probablemente María Corina Machado llegaría a Oslo el jueves.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    TEMAS: VenezuelaMaría Corina MachadoJosé Raúl Mulino

