Panamá, 20 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONFERENCIA DE PRENSA SEMANAL

    Minuto a minuto: Presidente Mulino ofrece su conferencia

    Redacción de La Prensa
    20 nov 2025 - 01:57 PM
    Minuto a minuto: Presidente Mulino ofrece su conferencia
    El presidente José Raúl Mulino. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza este jueves su conferencia de prensa semanal, en la que aborda diversos temas de actualidad nacional.

    El presidente se pronunció sobre la propuesta de aumento de salario mínimo en las negociaciones en las que participa el Mitradel. “Lo único que puedo decir, sin hablar de cifras, es que veo con satisfacción que la conversación avanza. Yo espero que se logre un consenso para diciembre. Sino hay consenso, el Ejecutivo fijará el salario mínimo, como manda la ley, pero yo no quiero llegar a eso”.

    El mandatario aseguró que no le sorprende las denuncias sobre “el cuartito” en la Comisión de Presupuesto la Asamblea, sobre todo cuando deben asistir los ministros de Estado en el legislativo. Fue la diputada Janine Prado quien señaló que, durante la comparecencia del ministro de Obras Públicas que solicitó traslados de partida, hubo discusiones en “el cuartito”, concepto que ilustra supuestos arreglos fuera de cámaras entre diputados y autoridades que visitan la Comisión de Presupuesto.

    El presidente Mulino reiteró que no está de acuerdo con el viaje de un grupo de diputados a Taiwán. Indicó que es él el encargado de la política internacional. “Mi gobierno no avala el viaje de los diputados a Taiwán, porque las consecuencias pueden ser complejas. Ese viaje de Taiwán está auspiciado para prender un tamborito entre Estados Unidos y China, aquí en Panamá. y no lo voy a permitir. No voy a permitir que traigan a Panamá un problema que no es de Panamá y que esa fuerza de atracción nos traiga un problema”, aseguró. “Así que les deseo buen viaje, coman un buen chow mein”.

    “Pronto haremos los esfuerzos legislativos y lo anuncio: Estoy tratando de ver la información y asesoramiento de gobiernos como Francia, Italia y Estados Unidos para presentar una ley antimafia en Panamá”, dice Mulino.

    Mulino: “Yo espero que los entes de seguridad soliciten información a las embajadas de países como Italia para presentar un proyecto de ley antimafia y antipandillas, como la utilizada en Italia y Nueva York”.

    Sobre la lucha contra el narcotráfico y pandillas en el país, Mulino indicó que es un trabajo de todos. Puso como ejemplo tres casos de condenados por tráfico de droga, entre otros delitos, que han sido beneficiados con cambio de medidas. “Les concedieron arresto domiciliario”, se quejó el mandatario. “No puede haber flexibilidad con este tipo de maleantes condenados”, indicó.

    El mandatario anunció la construcción de 35 puentes zarzos en la Comarca Ngäbe Buglé. También estarán entregando seis nuevos planteles en esa área del país.

    Mulino anunció que están impulsando un proyecto para que los centros penitenciarios generen sus recursos para cubrir gastos, como la venta de panes, entre otras actividades. También anunció que estarán terminando el Estadio Juan Miguel Rico Cedeño de Chitré.

    De acuerdo al Presidente, están avanzando sobre el tema de las listas grises. Indicó que, por ejemplo, se han ido depurando las sociedades que no han estado activas, entre otras tareas.

    Sobre el nuevo informe Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, que ratificó la calificación de grado de inversión de Panamá en BBB-, con perspectiva estable, Mulino indicó que el ministro Felipe Chapman ha hecho un buen trabajo. “No ha sido fácil ni agradable, había que enderezar las cosas”, indicó, en relación al manejo de las finanzas públicas.

    El presidente Mulino anunció que fue invitado por la líder opositora venezolana María Corina Machado para la entrega del premio Nobel de la Paz. “Allí estaré”, dijo. Estará saliendo el 7 de diciembre y regresaría al país el día 11.

    “Este proyecto es como otro Canal”, dijo el presidente José Raúl Mulino. Indicó que esta obra es de Estado. A su juicio, son proyectos que deben empezar y terminarse, no importa el gobierno de turno.

    Las autoridades del Metro Panamá hacen una presentación del avance de la Línea 3. César Pinzón, director del Metro, fue el encargado de hacer la introducción.

    Redacción de La Prensa

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: José Raúl Mulino

    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bolillo Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta. Leer más
    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil. Leer más
    • ‘Solo vine a felicitar a Panamá’: Bolillo Gómez tras el 3-0 en el Rommel Fernández. Leer más
    • Empresas cuestionan pliego del Meduca y la DGCP ordena frenar temporalmente millonaria licitación tecnológica. Leer más
    • Thomas Christiansen celebra clasificación de Panamá al Mundial 2026: ‘Mostraron por qué son Panamá’. Leer más
    • Hijo de magistrado Cedalise recibe detención domiciliaria por operación Eros. Leer más