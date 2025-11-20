Minuto a minuto: Presidente Mulino ofrece su conferencia

El presidente Mulino reiteró que no está de acuerdo con el viaje de un grupo de diputados a Taiwán. Indicó que es él el encargado de la política internacional. “Mi gobierno no avala el viaje de los diputados a Taiwán, porque las consecuencias pueden ser complejas. Ese viaje de Taiwán está auspiciado para prender un tamborito entre Estados Unidos y China, aquí en Panamá. y no lo voy a permitir. No voy a permitir que traigan a Panamá un problema que no es de Panamá y que esa fuerza de atracción nos traiga un problema”, aseguró. “Así que les deseo buen viaje, coman un buen chow mein”.