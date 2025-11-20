Minuto a minuto: Presidente Mulino ofrece su conferencia
El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza este jueves su conferencia de prensa semanal, en la que aborda diversos temas de actualidad nacional.
El presidente se pronunció sobre la propuesta de aumento de salario mínimo en las negociaciones en las que participa el Mitradel. “Lo único que puedo decir, sin hablar de cifras, es que veo con satisfacción que la conversación avanza. Yo espero que se logre un consenso para diciembre. Sino hay consenso, el Ejecutivo fijará el salario mínimo, como manda la ley, pero yo no quiero llegar a eso”.
El mandatario aseguró que no le sorprende las denuncias sobre “el cuartito” en la Comisión de Presupuesto la Asamblea, sobre todo cuando deben asistir los ministros de Estado en el legislativo. Fue la diputada Janine Prado quien señaló que, durante la comparecencia del ministro de Obras Públicas que solicitó traslados de partida, hubo discusiones en “el cuartito”, concepto que ilustra supuestos arreglos fuera de cámaras entre diputados y autoridades que visitan la Comisión de Presupuesto.
El presidente Mulino reiteró que no está de acuerdo con el viaje de un grupo de diputados a Taiwán. Indicó que es él el encargado de la política internacional. “Mi gobierno no avala el viaje de los diputados a Taiwán, porque las consecuencias pueden ser complejas. Ese viaje de Taiwán está auspiciado para prender un tamborito entre Estados Unidos y China, aquí en Panamá. y no lo voy a permitir. No voy a permitir que traigan a Panamá un problema que no es de Panamá y que esa fuerza de atracción nos traiga un problema”, aseguró. “Así que les deseo buen viaje, coman un buen chow mein”.
Sobre la lucha contra el narcotráfico y pandillas en el país, Mulino indicó que es un trabajo de todos. Puso como ejemplo tres casos de condenados por tráfico de droga, entre otros delitos, que han sido beneficiados con cambio de medidas. “Les concedieron arresto domiciliario”, se quejó el mandatario. “No puede haber flexibilidad con este tipo de maleantes condenados”, indicó.
Mulino cuestionó decisiones recientes del Órgano Judicial que otorgaron arresto domiciliario a figuras vinculadas a pandillas, narcotráfico y delitos graves, pese a contar con condenas previas.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/NjYcgSEyTY— La Prensa Panamá (@prensacom) November 20, 2025
Sobre el nuevo informe Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, que ratificó la calificación de grado de inversión de Panamá en BBB-, con perspectiva estable, Mulino indicó que el ministro Felipe Chapman ha hecho un buen trabajo. “No ha sido fácil ni agradable, había que enderezar las cosas”, indicó, en relación al manejo de las finanzas públicas.
El presidente Mulino anunció que fue invitado por la líder opositora venezolana María Corina Machado para la entrega del premio Nobel de la Paz. “Allí estaré”, dijo. Estará saliendo el 7 de diciembre y regresaría al país el día 11.
José Raúl Mulino anunció que fue invitado por María Corina Machado para acompañarla en Noruega durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Mulino explicó que viajará del 6 al 11 de diciembre para respaldar a quien calificó como “una guerrera de la democracia”, y expresó su… pic.twitter.com/j1GlofNVhs— La Prensa Panamá (@prensacom) November 20, 2025
“Este proyecto es como otro Canal”, dijo el presidente José Raúl Mulino. Indicó que esta obra es de Estado. A su juicio, son proyectos que deben empezar y terminarse, no importa el gobierno de turno.
El director general del Metro de Panamá, Ing. César A. Pinzón M., destacó el 45% de avance del tramo soterrado de la Línea 3 y presentó un video con los hitos del proyecto que transformará la movilidad entre Panamá Oeste y la capital. https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/VUslELW8JO— La Prensa Panamá (@prensacom) November 20, 2025