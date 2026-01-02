Minuto a minuto: se instala la nueva legislatura y Mulino rinde cuentas ante la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este viernes 2 de enero se instala la segunda legislatura del segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

A su vez, con 18 meses en el poder, el presidente de la República José Raúl Mulino rinde cuentas al país, cuando brinde un informe también desde el Órgano Legislativo.

Aquí le contamos sobre el desarrollo de la jornada. La Prensa y Radio Red, en alianza informativa para la cobertura de los hechos que ocurren hoy desde la Asamblea Nacional.

Los diputados Flor Brenes, Medin Jiménez, Jhonathan Vega, Jessica Romero, Betserai Richards, Shirley Castañeda, Jony Guevara, y Dana Castañeda integran la comitiva de la Asamblea que informarán al presidente de la República, José Raúl Mulino, que fue instalada la sesión ordinaria de este 2 de enero.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, da inicio a los actos protocolares, con la aprobación de la agenda legislativa y la instalación de la sesión. Seguidamente, varios diputados habilitan a sus suplentes por varios días o meses para la actuación en el pleno.

Los diputados de la Asamblea Nacional comienzan a ocupar sus curules, tras la izada de la bandera en las inmediaciones del Palacio Legislativo, a la espera del primer y segundo llamado a sesiones en el pleno. Algunos diputados, que no se veían desde el año pasado, se saludan efusivamente.

Ministros, viceministros y directores de distintas entidades ya se encuentran en el hemiciclo para participar en la instalación de la segunda legislatura de sesiones ordinarias (2025-2026).

Al llegar a la Asamblea Nacional, el ministro de Salud, Fernando Boyd, recordó que el Minsa tiene en su agenda más de 40 proyectos, los cuales representan una inversión de 1,400 millones de dólares en infraestructura, principalmente en diversos hospitales del país. Adelantó que el centro de salud de San Isidro, que registra varios años de atraso, será inaugurado en aproximadamente dos semanas. Sobre los casos nuevos de la variante K, dijo que se registraron tres en el país y no se han detectado más. Ministro, Fernando Boyd. LP/Alexander Arosemena

Llegó el diputado de la bancada Seguimos, Betserai Richards, quien señaló que uno de los temas importantes pendientes por discutir es la reforma al Reglamento Interno. “Muchos diputados cobran y no vienen a trabajar”, afirmó.

La Policía Nacional confirmó que implementó un dispositivo de seguridad y desvíos viales en los alrededores de la Asamblea Nacional para evitar el congestionamiento vehicular. El subcomisionado Joel Hurtado indicó que la medida busca garantizar el flujo del tránsito en la zona y explicó que se han establecido tres anillos de seguridad. Además, señaló que hay agentes antidisturbios desplegados de manera preventiva. Por el momento, no se han instalado vallas, como en años anteriores, sino únicamente conos. Vista aérea desde la Asamblea Nacional. LP Alexander Arosemena

Diputados de las diversas bancadas comenzaron a llegar al Palacio Justo Arosemena desde las 6:30 a.m., entre ellos Janine Prado y Jorge Bloise, de la bancada Vamos, así como José Pérez Barboni, Grace Hernández y Ernesto Cedeño, del partido MOCA..