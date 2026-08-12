Mizrachi acusa de ‘politiquería’ las críticas a la Policía Municipal y Blandón le responde

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exmagistrado de la Corte Suprema, Edgardo Molino Mola, dijo que no se puede crear una policía municipal por acuerdo.

Tras varios días de mantener silencio frente a los cuestionamientos contra la creación de la Policía Municipal, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, salió este miércoles 12 de agosto al paso de las críticas y atribuyó el debate a un “ataque político” en su contra.

Mizrachi, a través de un video difundido en sus redes, defendió la existencia de la Policía Municipal y cuestionó que las acciones legales contra el Acuerdo 162, que reorganizó y amplió las funciones del antiguo cuerpo de vigilancia municipal, se hayan presentado durante su administración y no en las de sus antecesores.

“La Policía Municipal no se la inventó Mayer Mizrachi. La Policía Municipal existía hace 30 años”, dijo el alcalde. Preguntó por qué los cuestionamientos no se hicieron durante las administraciones de José Luis Fábrega (2019-2024) o José Isabel Blandón (2014-2019).

A juicio del alcalde, estas críticas responden a intereses políticos. “¿Por qué atacan ahora? ¿Por qué no antes?”, insistió.

Es más, aseguró que algunos sectores buscan mencionar su nombre para obtener protagonismo político y mediático. “Si tú quieres recoger algo de vigencia en los medios o en la política, habla de Mayer”, añadió.

Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá. Tomada de IG

Mizrachi también defendió su gestión al frente de la comuna capitalina y sostuvo que la controversia se debe, en parte, a que su administración tiene visibilidad. “Cuando tú brillas, otros se pueden sentir opacados”, dijo.

Sin embargo, su argumento sobre que la Policía Municipal existía desde hace décadas fue cuestionado por el exalcalde Blandón.

‘El acuerdo que se demanda en 2025′

Blandón respondió que la discusión actual no es por el antiguo Servicio de Vigilancia Municipal, sino al Acuerdo 162 de 17 de junio de 2025, aprobado por el Concejo Municipal a solicitud de Mizrachi.

“El acuerdo que crea la Policía Municipal es el 2025. Lo aprobó usted con su Consejo Municipal”, le respondió Blandón en un video publicado en sus redes.

José Blandón. Cortesía/TE

Según el exalcalde, durante la administración de Mayín Correa existía un decreto alcaldicio que establecía un Servicio de Vigilancia Municipal, no una Policía Municipal. Esa figura, añadió, se mantuvo durante su gestión y la de Fábrega.

Blandón explicó que en 2017, durante su administración, el Concejo Municipal aprobó un acuerdo para establecer el Servicio de Vigilancia Municipal, con un escalafón de carácter civil y funciones orientadas a la custodia de espacios públicos.

“Fábrega no cambió eso”, sostuvo.

La diferencia, según Blandón, está en el Acuerdo 162, que transformó esa estructura y le otorgó una organización jerárquica con rangos como cabo, sargento, teniente, capitán y mayor, además de nuevas facultades para sus agentes.

Por ello, insistió en que las demandas actuales no podían haberse presentado contra las administraciones anteriores por una Policía Municipal que, según su argumento, no existía bajo esa configuración.

“No pueden demandar a la Policía Municipal en el periodo de Fábrega, ni en el mío, ni en los anteriores, porque en ese entonces no existía la Policía Municipal”, agregó.

Para Blandón, el alcalde está desviando la discusión: “Es usted y el Consejo Municipal el que está violando la Constitución ahora. ¿De qué manera quiere que se lo explique?"

Demandas el Acuerdo 162

La polémica tampoco comenzó con la reciente demanda presentada por el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos.

La Policía Nacional ya había llevado el Acuerdo 162 ante la Corte Suprema de Justicia. La acción de inconstitucionalidad fue presentada en febrero de 2026, pero el Pleno de la Corte no la admitió por razones de forma. La decisión fue notificada el 11 de junio.

Posteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública optó por otra vía judicial y presentó una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema. Ese recurso sí fue admitido y busca dejar sin efecto el Acuerdo.

El debate sobre el rol de la Policía Municipal se intensificó después de los incidentes ocurridos el pasado 3 de agosto en el edificio Hatillo, sede del Municipio de Panamá, donde el exfuncionario Alberto Llerena resultó herido en la cabeza durante una trifulca con agentes municipales en medio de una protesta por el pago de prestaciones. Llerena permanece hospitalizado en el Hospital Santo Tomás.

A esto se sumó el pronunciamiento del presidente José Raúl Mulino, quien rechazó el modelo de Policía Municipal impulsado por Mizrachi y expresó su deseo de que “se tumbe eso”.

El debate constitucional

El exmagistrado de la Corte Suprema, Edgardo Molino Mola, también cuestionó que un Consejo Municipal pueda crear, mediante un acuerdo, una estructura policial con competencias que puedan confundirse con las de la Policía Nacional.

Edgardo Molino Mola, exmagistrado de la Corte. LP/José González Pinilla

Molino Mola sostuvo que la Constitución reserva la función de seguridad a los estamentos correspondientes y que una Policía Municipal no puede competir con la Policía Nacional. “No puedes hacer una Policía Municipal por medio de un acuerdo. Tiene que ser por medio de una ley”, indicó.

A su juicio, los municipios sí pueden contar con cuerpos destinados a labores de vigilancia y protección de espacios públicos, pero sus competencias deben estar claramente delimitadas.

“Los vigilantes son más para cuidar parques y otras cosas así”, dijo.