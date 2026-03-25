Mizrachi alerta sobre recortes en descentralización: ‘Se recauda más, pero se distribuye menos’

Entre 2021 y 2026, el Estado panameño recaudó 1,107 millones de dólares en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero solo transfirió 618 millones a los municipios.

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, cuestionó el manejo de los fondos del Impuesto de Bien Inmueble (IBI) al señalar que el Gobierno central, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estaría reteniendo recursos que, por ley, corresponden a los municipios.

Mizrachi se refirió a la Ley 66 de 2015, que reforma la normativa sobre descentralización y establece que los municipios deben recibir los recursos provenientes de la recaudación del IBI correspondiente al año inmediatamente anterior, incluyendo multas y recargos, lo cual —según denunció— no se está cumpliendo a cabalidad.

“Yo soy una persona que se arropa hasta donde le llega la manta. Tú me das limitaciones, yo hago con eso magia. Pero, ante lo que está pasando, me toca declararlo y decirlo abiertamente”, expresó.

Se tan pasando de vivos en la descentralizacion y nadie dice nada pic.twitter.com/JB4Uqiq4vm — Mayer Mizrachi (@Mayer) March 24, 2026

Mayor recaudación

El alcalde advirtió que existe una distorsión en las finanzas públicas que afecta directamente a los gobiernos locales. Según explicó, “entre más impuestos recauda el Estado, menos les está dando a los gobiernos locales”, lo que —a su juicio— evidencia que “el gobierno central se está financiando con los dineros del gobierno local”.

Mizrachi detalló que el problema se concentra en los fondos de descentralización provenientes del IBI, un tributo que recauda el Estado, pero que debe ser transferido en su totalidad a los municipios.

“Lo cobra el Estado y en su totalidad se lo tiene que entregar a los municipios de todo el país”, recordó, antes de cuestionar: “¿Qué pasa si te digo que hoy en día cobran más que nunca y distribuyen menos que nunca?”.

De hecho, durante las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional en septiembre de 2025, la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, presentó un cuadro estadístico que compara lo recibido por año con lo recaudado en concepto del impuesto de bienes inmuebles.

Entre 2021 y 2026, el Estado panameño recaudó 1,107 millones de dólares en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero solo transfirió 618 millones a los municipios, según cifras oficiales discutidas en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Cuadro estadístico

Recorte del 12%

El panorama, según Mizrachi, se agrava con nuevos recortes anunciados recientemente. “Acaban de mandar una nota esta semana en la que indican que se reducirá un 12 % adicional”, dijo, al tiempo que cuestionó la viabilidad de ejecutar proyectos municipales bajo esas condiciones: “¿Cómo quieren que hagamos proyectos si se están quedando con toda la plata?”.

La Alcaldía de Panamá proyecta para 2026 una agenda centrada en obras que van desde la rehabilitación de calles y aceras hasta la instalación de parques infantiles inclusivos y paradas inteligentes, pasando por la expansión del sistema de videovigilancia y la modernización de espacios públicos como piscinas municipales.

En ese contexto, el alcalde también reveló que, ante la reducción de ingresos, el Municipio de Panamá se verá obligado a recortar inversiones. “De hecho, vamos a tener que recortar proyectos, porque el Estado no está distribuyendo la plata como debe. Y nadie se entera, porque nadie habla de esto, pero ahora me toca decirlo”, sostuvo.

Según el alcalde, la subestimación deliberada permite cumplir con la ley en apariencia, mientras se retiene una porción significativa de los ingresos reales. “Estiman muy por debajo, incluso por debajo de la mitad, y distribuyen legalmente como deben hacerlo. Y se quedan con el resto. Esto no está bien”, sentenció.

Mizrachi también subrayó el impacto de esta situación en la gestión local y en la relación directa con los ciudadanos. “El primer contacto del ciudadano con el sector público es su gobierno local”, recordó, señalando que muchas veces las alcaldías terminan asumiendo funciones que corresponden al Gobierno central, como la construcción de alcantarillados.

Además, advirtió que la situación podría escalar a un conflicto institucional mayor. Confirmó que envió una carta al Ministerio de Economía y Finanzas y al presidente de la República, José Raúl Mulino, y adelantó que el tema será discutido en la Asociación de Municipios de Panamá.

“Esto ya se salió del ámbito de la diplomacia, porque desde el año pasado vengo hablando de esto y no se ha hecho nada; al contrario, nos han quitado más plata”, concluyó.

Lo planteado por Mizrachi también ha sido señalado por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y el alcalde de Colón, Diógenes Galván. Asimismo, lo ha mencionado la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez.

En los últimos cinco años, los municipios han dejado de recibir cerca de 500 millones de dólares, una merma que golpea directamente la capacidad de inversión local. Se trata de una realidad que impacta a los 81 municipios del país, ya que la mayor parte de esos recursos está destinada al desarrollo de proyectos esenciales para las comunidades.