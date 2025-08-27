Mizrachi otorga a Disaroca Group contrato por $2.8 millones para alumbrado navideño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, adjudicó a la empresa Disaroca Group, S.A. el contrato millonario para el alumbrado navideño 2025.

Mediante una resolución, Mizrachi justificó la decisión señalando que la compañía cumplió con todos los requisitos establecidos en el pliego de cargos y obtuvo una puntuación de 90 tras la evaluación de la comisión correspondiente.

El contrato, por un monto de $2.8 millones, contempla la instalación de iluminación en distintos parques y en las principales avenidas de los corregimientos que conforman la capital durante las fiestas de fin de año.

Disaroca Group, S.A. compitió en la licitación pública por mejor valor con la empresa Optinework Inc., la cual presentó una propuesta por el mismo monto, pero fue descalificada por no cumplir con los requisitos establecidos, de acuerdo con la comisión evaluadora.

El pasado 3 de junio, el Consejo Municipal autorizó al alcalde Mizrachi a proceder con la licitación.

En años anteriores, Disaroca Group, S.A. también ha estado a cargo de la decoración navideña en la capital.

Parques

La Alcaldía identificó 24 espacios públicos —entre parques y avenidas— para ser intervenidos con iluminación decorativa.

De estos, 18 serán decorados exclusivamente con temática navideña, mediante la instalación de elementos luminosos LED, así como la iluminación de follajes y troncos de árboles.

Los seis espacios restantes recibirán una iluminación fija con temáticas específicas durante un período de 12 meses, y también serán intervenidos en la temporada navideña con decoraciones en árboles, específicamente en follajes y troncos, según detalla el pliego de cargos.

Entre los sitios contemplados figuran: la Cinta Costera 1 y 2, los parques Plaza Herrera (San Felipe), Calle Uruguay (Bella Vista), Eduardo Vallarino (Betania), Parque Norte (Chilibre), Parque Villa Catalina (Don Bosco) y Parque Rotonda La Siesta (Tocumen).

En 2024, Mizrachi desistió de continuar con el contrato que firmaría con el Consorcio Brillando 2024 —integrado por Festieventos, S.A. y Grupo Pompa, S.A.—, que incluía el alumbrado y el desfile navideño de ese año por un costo de $1.49 millones.

En su lugar, gestionó donaciones de empresas para realizar el desfile “La Ciudad de las Estrellas / City of Stars” y el alumbrado.

En 2023, durante el último año de gestión del exalcalde José Luis Fábrega, el alumbrado navideño representó un costo de $3.2 millones, mientras que el desfile supuso un gasto de $2.8 millones.