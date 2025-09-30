MOCA pide investigación interna contra la representante de Ancón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Movimiento Otro Camino (MOCA) decidió abrir un proceso de investigación interna contra la representante de Ancón, Yamireth Batista, tras recibir denuncias de residentes de distintas comunidades del corregimiento.

La decisión fue tomada en una reunión de la Junta Directiva Nacional ampliada, con la participación del Comité Político Nacional, realizada este lunes 29 de septiembre.

Según informó la dirigencia del colectivo, el caso fue remitido al Fiscal de Ética, Transparencia, Honor y Disciplina del partido, quien deberá dar seguimiento conforme al Código de Ética de la organización.

De acuerdo con MOCA, dirigido por Ricardo Lombana, la medida surge luego de “varias reuniones sostenidas con las partes involucradas y la presentación de informes sobre la situación”.

“Aprovechamos la coyuntura para recordarle a la representante Batista que una verdadera servidora pública debe tener la capacidad de escuchar con respeto a todos los sectores de la comunidad, propiciar el diálogo constructivo y promover consensos. Su labor exige, además, un firme compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión y la participación ciudadana como eje central de la vida democrática”, destaca el comunicado.

Batista, quien llegó al cargo en las pasadas elecciones con la bandera del partido, ha enfrentado en las últimas semanas reclamos de sectores comunitarios que cuestionan su estilo de gestión y la relación con la población.

Se informó que la representante estará ofreciendo su versión este miércoles durante una actividad pública en Amador.