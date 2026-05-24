Monseñor José Domingo Ulloa a María Corina Machado: ‘a Venezuela no le han podido robar su dignidad ni su esperanza’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa envió un mensaje de respaldo y esperanza al pueblo venezolano durante un encuentro con María Corina Machado en Panamá.

“Panamá y Venezuela no son pueblos extraños. Nos une la historia, la fe, el cariño y también las heridas compartidas de nuestros pueblos latinoamericanos”, fueron las palabras del arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, durante un encuentro privado realizado en el hotel Sheraton Grand Panama.

En un mensaje cargado de simbolismo y solidaridad hacia la diáspora venezolana, Ulloa recordó que la iglesia católica panameña ha acompañado durante años el sufrimiento de miles de venezolanos que llegaron al país buscando estabilidad y un futuro mejor.

“Hemos visto llegar familias enteras buscando seguridad, estabilidad y un futuro mejor para sus hijos. Hemos escuchado lágrimas, historias de separación, incertidumbre y sufrimiento. Pero también hemos sido testigos de algo admirable: la fortaleza, la dignidad y la fe inmensa del pueblo venezolano”, expresó.

El arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa envió un mensaje de respaldo y esperanza al pueblo venezolano durante un encuentro con María Corina Machado en Panamá. https://t.co/833e7UDiEa pic.twitter.com/MVyge0xQiZ — La Prensa Panamá (@prensacom) May 24, 2026

El arzobispo reiteró que Panamá seguirá siendo una tierra de acogida para los venezolanos y lanzó una frase que marcó el cierre de la actividad.

“A Venezuela le han podido robar muchas cosas, pero no le han podido robar su dignidad y su esperanza”, afirmó Ulloa ante los asistentes entre los que se encontraba la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso y el Canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

El encuentro entre María Corina Machado y monseñor José Domingo Ulloa. Cortesía

La intervención de Ulloa cerró una jornada política intensa encabezada por María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá desde el pasado jueves 21 de mayo desarrollando reuniones con dirigentes opositores venezolanos, miembros de la diáspora y representantes del Comando Con Venezuela y Vente Venezuela.

María Corina Machado y Monseñor José Domingo Ulloa con una imagen de la virgen Santa María La Antigua. Cortesía

El viernes, la dirigente sostuvo encuentros internos con representantes de la Plataforma de la Unidad, integrada por partidos políticos opositores venezolanos tradicionales e independientes, en busca de fortalecer consensos para una eventual transición democrática en Venezuela.

“Esto no es un acuerdo político de partidos para imponer; esto es los grandes consensos que nacen de un país que ha vivido la democracia, que tiene cultura democrática, que ha padecido perderla”, aclaró Machado.

En las reuniones participaron figuras opositoras venezolanas como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Andrés Guanipa, Rodrigo Cabezas, César Pérez Vivas, Biagio Pilieri, Delsa Solórzano, Noel Álvarez y Roberto Enríquez, entre otros.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado (c), habla durante una reunión con personalidades de la diáspora venezolana este sábado, en Ciudad de Panamá (Panamá). Machado, afirmó que será candidata presidencial en las elecciones "limpias y libres" que se celebrarán en su país como parte del plan de tres fases en marcha para restaurar la "libertad" en Venezuela. EFE/ Aris Mariota

Machado continuó su agenda con nuevos encuentros políticos antes de ofrecer una rueda de prensa en la que anunció que participará como candidata presidencial en unas futuras elecciones “libres y transparentes” en Venezuela.

“Yo seré candidata, pero podrán haber otros, por supuesto (...) A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato”, manifestó.

La líder opositora sostuvo que la meta de su movimiento es lograr “una elección presidencial limpia y libre” donde puedan participar todos los venezolanos dentro y fuera del país.

“Tenemos un mandato, tenemos una ruta, tenemos una estrategia y hoy tenemos no solo una fuerte conducción política, sino además una sociedad cohesionada, decidida y organizada como ninguna otra”, afirmó.

Machado aseguró que en un período de entre siete y nueve meses podría concretarse un nuevo proceso electoral presidencial en Venezuela bajo condiciones democráticas y transparentes.

Asimismo, sostuvo que la oposición venezolana atraviesa “una etapa definitiva” orientada a “desarticular toda una estructura criminal” y recuperar las instituciones democráticas del país.

Durante su comparecencia, también agradeció al gobierno panameño y al presidente José Raúl Mulino por el respaldo brindado a la causa venezolana y por preservar las actas electorales del 28 de julio de 2024.

La dirigente reconoció además el papel de Edmundo González Urrutia, a quien calificó como presidente electo tras los comicios de 2024.

“Ha sido un hombre que ha dado su vida por este proceso”, expresó Machado, al agradecerle “el más profundo reconocimiento, respeto y muchísimo cariño”.

En horas de la tarde, la líder venezolana se reencontró con miles de venezolanos durante una concentración en la avenida Cuba, en Ciudad de Panamá, donde reiteró su llamado a lograr una transición democrática.

“Gracias Panamá”, coreó frente a los asistentes, al señalar que el país ha sido “hogar, refugio y consuelo” para miles de migrantes venezolanos.

María Corina Machado señaló que millones de venezolanos llegarán de nuevo a su país desde todas partes del mundo. Cortesía Óscar Sulbarán

La diáspora respondió con consignas de “queremos votar”, mientras Machado insistía en la necesidad de garantizar elecciones “impecables” para todos los venezolanos, incluidos quienes emigraron.

“Somos millones los venezolanos que vamos a regresar a convertir esa tierra arrasada, en una tierra de gracia”, afirmó.

También aseguró que “está renaciendo una nueva Venezuela que nunca más inclinará la cabeza ante una tiranía”.

“Yo estaré unos años y luego vendrán otras generaciones y yo me iré a sembrar papa y ajo en los Andes”, dijo entre aplausos.

La jornada concluyó con la plegaria de monseñor Ulloa por Venezuela y por las familias separadas por la migración.

“Seguimos rezando por Venezuela. Seguimos creyendo que ningún sufrimiento es eterno cuando un pueblo conserva la esperanza”, concluyó el arzobispo panameño.