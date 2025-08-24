Panamá, 24 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mensaje del arzobispo de Panamá

    Monseñor Ulloa: ‘Nos podrán robar muchas cosas, pero jamás la esperanza en un Panamá nuevo’

    Getzalette Reyes
    Monseñor Ulloa: ‘Nos podrán robar muchas cosas, pero jamás la esperanza en un Panamá nuevo’
    José Domingo Ulloa: "Nos podrán robar muchas cosas, pero jamás la esperanza en un Panamá nuevo". Foto/Cortesía

    Durante la homilía dominical celebrada este 24 de agosto en la Capilla de la Universidad Católica Santa María La Antigua, el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, hizo un fuerte llamado a la esperanza y a la acción ciudadana frente a la crisis de confianza que atraviesa el país.

    “Vivimos tiempos donde la decepción es comprensible. Muchos han perdido la confianza en la política porque la mala política, esa que se mueve por intereses personales y no por el bien común, ha dejado heridas profundas en nuestra sociedad”, expresó el arzobispo.

    Ulloa lamentó que la corrupción, la falta de visión y los intereses egoístas hayan afectado el futuro de generaciones enteras. “Sí, es cierto: nos han robado muchas cosas. Nos han robado la transparencia de los procesos, la confianza en las instituciones, la seguridad de un porvenir digno”, afirmó.

    A pesar de este panorama, monseñor Ulloa destacó que en el corazón de los panameños siguen presentes valores como la solidaridad, la honradez y la fe. “Por eso, aunque haya decepción, no hay derrota. Aunque haya desencanto, permanece viva la esperanza”, sostuvo.

    El monseñor subrayó también que la esperanza cristiana no es pasiva ni ingenua, sino que exige compromiso y acción. “No consiste en esperar, con los brazos cruzados, a que las cosas cambien solas. Es activa, militante y transformadora. Nos mueve a ir más allá del pesimismo de que ‘esto nadie lo cambia’, para buscar las raíces de los males personales y sociales y luchar para transformarlos en bienestar para los demás”, dijo.

    Monseñor Ulloa: ‘Nos podrán robar muchas cosas, pero jamás la esperanza en un Panamá nuevo’
    La esperanza es uno de los grandes dones que sostienen al pueblo cristiano, resaltó el monseñor Ulloa. Foto/Cortesía

    Ulloa instó a los ciudadanos a no conformarse con la injusticia, a educar en valores, trabajar con honradez y participar de manera responsable en la vida social y política del país.

    “La esperanza cristiana es el motor que nos hace soñar con un país donde no haya ciudadanos de primera y de segunda, donde cada niño tenga acceso a educación de calidad, cada joven encuentre oportunidades, cada trabajador viva con dignidad y cada anciano sea respetado y acompañado”, manifestó.

    Igualmente expresó: “Hermanos y hermanas: nos podrán robar muchas cosas, pero jamás la esperanza en un Panamá nuevo. Ese Panamá nacerá de la fuerza de nuestro pueblo, de la unión de nuestras comunidades y de la fe que sostiene nuestras luchas”.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno busca el dinero para pagar bono de $50 a jubilados y pensionados. Leer más
    • Corte no admite amparo contra orden de Meduca de retener salarios a docentes que participaron de huelga. Leer más
    • Línea 3 del Metro: el túnel bajo el Canal alcanza 38% de avance. Leer más
    • Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Aeropuerto de Albrook tendrá que ser mudado para dar paso a la gran estación del tren Panamá-David. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución. Leer más