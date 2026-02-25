MOP destinará $1.1 millones para limpiar 18 hectáreas con municiones en Nuevo Emperador

La Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Presupuesto, aprobó este miércoles un traslado de partida por $1.1 millones a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para financiar la limpieza del polígono de Nuevo Emperador, área donde se proyecta la rehabilitación de una nueva carretera.

Los fondos estarán destinados al estudio, diseño y mantenimiento de áreas de servidumbre, así como a la limpieza y disposición de artefactos sin detonar (UXO) en una franja de aproximadamente 18 hectáreas a lo largo del alineamiento de la vía Centenario–Nuevo Emperador.

Según lo que funcionarios del MOP sustentaron ante los diputados, estos trabajos son necesarios para garantizar condiciones seguras antes del inicio de la obra.

Sesión de la Comisión de Presupuesto donde el MOP sustentó traslados de partidas. Foto: Cortesía

La rehabilitación de la carretera, argumentaron, beneficiaría a una población estimada en 300 mil personas, al mejorar la conectividad entre el sector Oeste y la ciudad de Panamá.

De acuerdo con la documentación expuesta en la sesión, el contrato vinculado a esta intervención fue adjudicado de manera directa a la empresa Fatutto, S.A.

José Luis Andrade, ministro del MOP no asistió a la reunión. En su lugar asistió el viceministro Iván de Ycaza junto a otros funcionarios de la entidad.

Iván de Ycaza, viceministro del MOP. Foto: Cortesía

Cuatro traslados por $3.7 millones

Durante la jornada, la comisión también avaló otros traslados de partidas solicitados por el MOP para distintas obras en el interior del país. Entre ellos figura la rehabilitación de un punto crítico por estabilización de talud natural y reparación de la línea de conducción de 20 pulgadas del sistema de riego El Salto, en la provincia de Chiriquí, así como trabajos de dragado y enrocado de protección en el río David, en el sector de Las Acacias.

En total, la Comisión de Presupuesto aprobó $3.7 millones distribuidos en cuatro traslados de partidas al MOP. Todos los diputados presentes en la sesión votaron a favor de las solicitudes.

Las autoridades del ministerio indicaron que los recursos permitirán atender puntos críticos de infraestructura y avanzar en proyectos considerados prioritarios dentro del plan de inversión pública vigente.

La huella de los ejercicios de EU

Desde el año 2000, distintos gobiernos de Panamá han tenido que sanear varias hectáreas con municiones no detonadas, donde estaban los antiguos polígonos de tiro de Estados Unidos.

Se trata de los sitios donde los militares del ejército de Estados Unidos llevaban a cabo sus maniobras o prácticas bélicas en Nuevo Emperador, provincia de Panamá Oeste, Piña en Colón y Balboa en Panamá.

Al igual que ahora, la mayoría de las gestiones de limpieza ha estado relacionada con la construcción de proyectos oficiales.