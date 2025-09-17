MOP sustenta presupuesto 2026: el cuarto puente absorbe la mayor inversión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, sustentó este miércoles 17 de septiembre, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la solicitud de fondos para la vigencia fiscal de 2026.

El monto solicitado por la entidad fue de 1,457 millones de dólares; no obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas le recomendó 715.1 millones de dólares, de los cuales 40.3 millones corresponden a funcionamiento y 674.8 millones a inversiones.

Andrade subrayó que el presupuesto de funcionamiento recomendado, de 40.3 millones, se distribuye en tres programas: Dirección y Administración (39 %), Mantenimiento de Obras (61 %) y Transferencias Varias. El 90 % de este renglón se destina al pago de servicios personales, es decir, salarios, gastos de representación y contribuciones a la Caja de Seguro Social.

El ministro precisó que el presupuesto solicitado también contempla gastos por prestaciones laborales adeudadas, como vacaciones no pagadas a exempleados, primas de antigüedad y décimos terceros meses atrasados. Estos compromisos, según dijo, arrastran deudas desde 2020 y alcanzan un total de 1.1 millones de dólares solo en el renglón de vacaciones.

Las inversiones

En cuanto a las inversiones, el MOP había solicitado 1,402.3 millones de dólares para financiar 224 proyectos, pero tras la reestructuración solo se le recomendaron 674.8 millones de dólares, distribuidos en 183 obras o programas. Entre ellas, destacan programas de mantenimiento y construcción vial, aunque con recortes notables frente a la propuesta inicial.

Uno de los proyectos más relevantes es la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, con una asignación de 300 millones. También se contemplan inversiones para la rehabilitación de calles, avenidas y puentes en distintas provincias.

Sin embargo, Andrade advirtió que varios proyectos quedaron fuera del presupuesto recomendado. Entre ellos mencionó la construcción y adecuación de la vía Centenario, carreteras en Colón y Coclé, y la rehabilitación de vías en Azuero y Chiriquí. En total, se trata de 151.9 millones en obras que no recibieron financiamiento.

El ministro también pidió a la comisión un “rejuego de montos” por 1.8 millones de dólares para habilitar proyectos adicionales, entre ellos la rehabilitación de la carretera La Estrella, la vía Panamá Norte y caminos internos en La Victoria, además de un intercambio de nivel en David.

Durante la comparecencia, la diputada Janine Prado cuestionó al ministro sobre las deudas en prestaciones laborales. La respuesta fue ampliada por la directora de Planificación y Presupuesto del MOP, Rixira Aparicio, quien detalló que se adeudan 956 mil dólares a 248 exempleados por vacaciones, además de 148 mil dólares en contribuciones a la Caja de Seguro Social. La prima de antigüedad alcanza otros 6 millones de dólares.

El debate también se centró en el renglón de alquileres. El MOP solicitó aumentar este gasto de 98,728 dólares, justificado por la necesidad de arrendar locales para depósitos de herramientas y oficinas técnicas a nivel nacional.

No obstante, varios diputados exigieron precisiones sobre los contratos vigentes y su fecha de inicio, compromisos que, según la entidad, serán aclarados por escrito a la comisión.