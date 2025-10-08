Muere Luis Hernández, exviceministro del MOP y padre de la diputada Grace Hernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ingeniero Luis Hernández López, quien se desempeñó como viceministro de Obras Públicas (MOP) durante la administración de Martín Torrijos (2004-2009), falleció este miércoles 8 de octubre a los 80 años, confirmaron sus familiares.

Hernández López era padre de la actual diputada Grace Hernández, integrante y fundadora del Movimiento Otro Camino (MOCA).

En un comunicado, MOCA lamentó el fallecimiento del exviceministro.

El ingeniero también formaba parte de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), cargo que ocupaba desde octubre de 2024. “El ingeniero Hernández fue una persona ejemplar”, destacó la entidad en un comunicado.

Hernández López también se desempeñó como director de Compras de la CSS.

“Siempre dispuesto a servir a su patria con honestidad, con una palabra solidaria en los momentos difíciles y con ese humor que lo hacía único. Lo recordaré con gratitud y cariño”, comentó el expresidente Martín Torrijos.

— Martin Torrijos (@MartinTorrijos) October 8, 2025

Siempre dispuesto a servir a su patria con honestidad, con una palabra solidaria en los momentos difíciles y con ese humor que lo hacía único.

Lo recordaré con gratitud y cariño.

Mi abrazo en… pic.twitter.com/eVl4DVNkH6 — Martin Torrijos (@MartinTorrijos) October 8, 2025