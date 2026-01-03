Mulino aboga por una transición ordenada y legítima en Venezuela y ratifica su apoyo a Edmundo González

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino, reaccionó a los acontecimientos ocurridos en Venezuela, luego de que Estados Unidos asegurara haber capturado al dictador Nicolás Maduro tras una operación ejecutada en Caracas. Se trata del primer pronunciamiento oficial del Gobierno panameño desde que se conocieron los hechos.

“Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González Urrutia. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo”, afirmó Mulino en la red social X.

La reacción del mandatario se produce después de varias horas de silencio oficial, en medio de la incertidumbre regional y la atención internacional sobre el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Hasta ese momento, ni la Presidencia ni el Ministerio de Relaciones Exteriores habían emitido comunicados formales.

El mensaje de Mulino, no obstante, es consistente con la línea que ya había fijado sobre Venezuela en pronunciamientos previos. En su informe a la Nación del viernes 2 de enero, el presidente incluyó la crisis venezolana entre los acontecimientos relevantes de su mandato y sostuvo que Panamá actuó “en defensa de la democracia frente a un régimen que provocó la más profunda crisis económica, migratoria y social en la historia reciente” de ese país.

En ese mismo discurso, Mulino reveló que sostuvo conversaciones con González Urrutia y expresó su expectativa de que asumiera el cargo “dejando atrás años y años de una dictadura brutal, que hoy se encuentra en estado de completa descomposición”. Esa declaración dejó clara la posición del Ejecutivo panameño frente al régimen de Maduro, incluso antes de los hechos de este 3 de enero.

Mulino también destacó la participación de Panamá Oslo, Noruega, donde María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz. Afirmó que Panamá retomó un liderazgo regional que no ejercía desde el retorno de la democracia al país.