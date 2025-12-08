Panamá, 08 de diciembre del 2025

    OSLO

    Mulino aborda caso Venezuela en reunión con el director del Comité del Nobel de la Paz 2025

    José González Pinilla
    El presidente de la República, José Raúl Mulino, y Kristian Berg Harpviken, secretario director del Comité Noruego del Nobel de la Paz 2025. Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes 8 de diciembre una reunión con Kristian Berg Harpviken, secretario director del Comité Noruego del Nobel de la Paz 2025, quien confirmó que todos los preparativos para la ceremonia en la que será galardonada la dirigente venezolana María Corina Machado avanzan según lo previsto.

    Durante el encuentro, Mulino y Berg Harpviken intercambiaron reflexiones sobre la trayectoria histórica del Premio Nobel de la Paz y el rol clave que juega la defensa de los valores democráticos.

    Uno de los temas centrales de la conversación fue la situación de Venezuela, país que —según destacaron— se ha convertido en un referente regional por la persistente lucha cívica encabezada por la opositora venezolana Machado.

    Mulino llegó este lunes Oslo, Noruega, para participar del acto de entrega del premio. El mandatario se reunió previamente con la madre de la líder opositora.

