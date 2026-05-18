Mulino acumula designaciones pendientes en entidades clave

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, adelantó que analizan el perfil de los aspirantes.

Con varias instituciones operando con encargados o a la espera de nuevas designaciones, el presidente José Raúl Mulino mantiene pendiente una lista de nombramientos clave dentro del aparato estatal.

Entre las designaciones figura el del Fiscal General Electoral, cargo que quedó vacante tras el fallecimiento de Dilio Arcia el 12 de septiembre de 2025.

Arcia, exmiembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue designado en agosto de 2019 durante el gobierno de Laurentino Cortizo, como reemplazo de Eduardo Peñaloza, cuyo periodo venció en diciembre de 2018.

Antes de fallecer, Arcia se había acogido a dos meses de vacaciones por quebrantos de salud y Mulino designó como fiscal encargada a Ana Raquel Santamaría desde el 3 de septiembre hasta el 1 de noviembre. Santamaría continúa al frente de la Fiscalía Electoral sin que el Ejecutivo haya oficializado un reemplazo.

Otro nombramiento pendiente es el del Fiscal de Cuentas, debido a que el actual titular, Jaime Barroso, dejará el cargo tras ser escogido por la Asamblea Nacional como magistrado del Tribunal Electoral, a partir de enero de 2027 y por un periodo de 10 años.

Ana Raquel Santamaría, Fiscal Electoral encargada. Cortesía/AN

Barroso ha estado vinculado al Partido Panameñista —del que militó hasta 2019— y durante el gobierno de Juan Carlos Varela fue magistrado suplente del Tribunal de Cuentas. Mulino lo designó Fiscal de Cuentas en julio de 2024, en reemplazo de Waleska Hormechea.

En el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) también se mantiene una vacante: la del subdirector, luego de la renuncia de Luis Santanach a finales de abril, en medio de la crisis nacional por el suministro de agua potable y tras la llegada del nuevo director de la entidad, Antonio Tercero González.

Santanach había sido nombrado por Mulino el 2 de septiembre de 2024 y, tras la renuncia de Rutilio Villarreal el 4 de marzo, asumió temporalmente la dirección del Idaan por casi un mes.

Sede central del Idaan en vía Brasil, ciudad de Panamá.

La lista de cargos pendientes incluye además un miembro de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) en representación del sector empresarial.

El puesto quedó disponible tras la renuncia de Ricardo Sotelo Guedes, quien dejó oficialmente sus cargos como presidente y miembro de la junta directiva a inicios de mayo.

Aunque el reemplazo debe surgir del gremio empresarial, corresponde al presidente avalar la designación y remitirla posteriormente a la Asamblea Nacional para su ratificación.

Sede de la Caja de Seguro Social (CSS). LP/Gabriel Rodríguez

Renuncias en el Agro

En el sector agropecuario, el Ejecutivo también deberá llenar vacantes tras varias renuncias recientes. El 15 de mayo dimitió Ariel Espino De León, gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), en medio de una aparente reestructuración que ha alcanzado a altos mandos en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Agencia Panameña de Alimentos (APA) y Merca Panamá.

Ese mismo día, Nicolás Batista dejó la dirección de la APA, salida que la entidad atribuyó en un comunicado a “motivos personales”.

“La parte más difícil de este puesto es nombrar gente buena”, dijo el presidente Mulino al ser consultado recientemente sobre el nombramiento del fiscal electoral.

A mediano plazo, el mandatario también deberá definir el reemplazo de uno de los magistrados del Tribunal de Cuentas, cuyo periodo vence en 2027.

Se trata de Rainier Alexis Del Rosario Franco, designado el 12 de julio de 2017 por el expresidente Juan Carlos Varela. De acuerdo con la Ley 67 de 2008, el Tribunal de Cuentas está integrado por tres magistrados nombrados de forma escalonada por un periodo de 10 años.

‘Nombramientos son bien pensados’

Sobre el proceso de selección para todos estos cargos, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que los nombramientos del Ejecutivo pasan por evaluaciones de capacidad y experiencia, y que en el caso de juntas directivas suelen venir respaldados por ternas propuestas por sectores organizados.

El ministro de la presidencia, Juan Carlos Orillac (izq.) y el presidente José Raúl Mulino. LP/Alexander Arosemena

“Los nombramientos que hace el Presidente siempre son bien pensados, bien analizados. Se analiza la capacidad de la persona y en instituciones muy particulares, la experiencia que pueda tener”, señaló Orillac, quien añadió que, aunque normalmente no se rechazan ternas, el Ejecutivo puede hacerlo si considera que los candidatos no cumplen con los requisitos.

Consultado por las renuncias en el ISA y la APA, Orillac evitó dar detalles, al indicar que son instituciones bajo el paraguas del MIDA, pero confirmó que corresponde al presidente aceptar las renuncias y proceder con designaciones temporales mientras se define un nuevo titular, proceso que deberá pasar por la ratificación en la Asamblea Nacional, actualmente en receso.