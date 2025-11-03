Mulino reconoce que no puede reducir la planilla estatal de un día para otro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció este 3 de noviembre, al salir del Te Deum por los 122 años de separación de Panamá de Colombia, los retos del Gobierno para reducir la planilla estatal, al tiempo que adelantó que el próximo 2 de enero presentará anuncios clave para el país en varios temas.

“La planilla tiene sus razones por qué sube o por qué baja. Ojalá yo pudiera hacerlo, pero de un día para otro no se puede. La planilla estatal está en gran medida y en grandes sectores congelada por leyes especiales que garantizan a los beneficiados aumentos cada X número de años. Y otra, los fueros que tienen, a mi juicio un poco exagerado, pero lo tienen con relación a enfermedades. Así que estamos en eso”, explicó el mandatario al ser abodado al salir de la misa.

En agosto, el Gobierno pagó $450 millones solo en salarios, el monto más alto del año. A este mes, el sector público de Panamá contaba con un total de 264,774 funcionarios, de acuerdo con los informes de la Contraloría General de la República.

Entre enero y agosto de 2025, el Gobierno desembolsó $3,417 millones en salarios, con un promedio mensual de $427 millones. Solo en agosto se pagaron $450 millones, un 5% por encima del promedio anual, el monto más alto registrado en lo que va del año.

Si la tendencia de 2025 se mantiene (promedio $427 millones/mes), el total anual podría superar los $5,000 millones.

Mulino señaló que el 2026 será un año de transformación y soluciones a problemas postergados, y destacó la importancia de la unidad nacional: “Tenemos un futuro próspero y definido; trabajemos juntos por ello, que el país y el pueblo panameño nos lo reclaman”.

No dio pistas de cuáles serían esas transformaciones y si ello incluye cambios en su gabinete. Es de esperarse que el 2 de enero haga anuncios clave. Cada año, el Presidente realiza con su discurso el inicio de año legislativo en la Asamblea Nacional, donde da una rendición de cuentas del año anterior.

El presidente también resaltó los esfuerzos del Gobierno en inversión social e infraestructura, con atención especial a comunidades afectadas por lluvias y otras contingencias.

Uno de los planes más apremiantes es el que contempla la construcción de más de 100 nuevos puentes zarzos en distintos puntos del país, con el propósito de garantizar que los panameños puedan trasladarse con mayor seguridad hacia sus escuelas, centros de salud y lugares de trabajo. La licitación aún no arranca.

Además, rindió homenaje al sector agropecuario, designando como abanderado a Rodolfo Moreno, productor del campo, para reconocer la labor de los agricultores panameños.

Finalmente, Mulino envió un mensaje a la población en estas fiestas patrias: “Felices fiestas patrias a todos. Disfruten como yo lo estoy haciendo y esperamos que estos desfiles transcurran tranquilos, bonitos y sin lluvia”.