Mulino advierte que no permitirá más cierres de vías: ‘Este país no me lo vuelve a trancar nadie’

En medio de un acto público en Chiriquí, el presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a lanzar una advertencia a los protestantes: “este país no me lo va a volver a trancar nadie”.

Sus palabras surgieron durante la inauguración del Sistema de Riego Remigio Rojas en Chiriquí, una obra con una inversión de $6,568,840.

El mandatario hizo las declaraciones frente a productores en Chiriquí, donde defendió su política de impulso al agro. En medio de su discurso, recordó los bloqueos registrados en 2023 y afirmó que esa situación “no se va a volver a producir”.

“Ustedes saben que no van más esos cortes eternos de vías, tranques, que hacían para entorpecer el ritmo económico, trancar toneladas de alimentos y de producción, que es fruto del esfuerzo de ustedes”, expresó ante agricultores y empresarios del sector.

Mulino relató que durante los cierres nacionales visitó la provincia y observó camiones cargados de productos detenidos en el aeropuerto Enrique Malek, mientras —según dijo— la población enfrentaba escasez de gas doméstico. “Eso no va a volver a pasar”, insistió.

“Daba dolor ver el aeropuerto lleno de mulas con producto para exportar, mientras la gente peleándose por un tanque de gas. ¿Todo por qué? Porque estos sinvergüenzas comunistas tenían este país trancado en cinco o seis puntos y eso no va a volver a pasar”, expresó.

El proyecto anti capuchas

Estas declaraciones surgen en la misma semana en que el Consejo de Gabinete autorizó a la ministra Dinoska Montalvo a presentar un proyecto de ley que busca castigar con hasta seis años de prisión a quienes se cubran el rostro con máscaras o capuchas durante protestas, una medida que ha generado controversia por su impacto sobre el derecho a la manifestación.

