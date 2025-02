Mulino advierte que vetará la reforma a la CSS si no se aprueba ‘bien’

Escuchar audio noticia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, una vez más dejó clara su postura sobre el futuro del proyecto de ley 163, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), actualmente en debate en la Asamblea Nacional.

En la conferencia de prensa de este jueves, advirtió que si la ley no se aprueba en los términos adecuados, ejercerá su poder de veto.

“He hablado con la presidenta de la Asamblea (Dana Castañeda). Se lo volví a pedir y se lo volví a pedir en presencia del ministro (Felipe) Chapman, el de la Presidencia (Juan Carlos Orillac) y del ministro de Salud (Federico Boyd). Esto es de verdad”, enfatizó el mandatario.

Mulino destacó la urgencia de avanzar con una reforma que considera clave para la estabilidad del sistema de seguridad social del país. “Si esa ley se pasa bien, avanzamos. Si no se pasa bien, primero la voy a vetar y hasta allí llegó el juego para el país”, sentenció.

El proyecto de ley 163 ha generado amplio debate en la Asamblea y en la sociedad, dado su impacto en el futuro financiero de la CSS.

El presidente reconoció la complejidad del tema, pero insistió en que el país no puede darse el lujo de más dilaciones. “Quien no lo quiere entender, ya yo no sé en qué idioma hablarlo. Es una situación muy delicada y dilatada en el tiempo”, dijo.

El Gobierno apuesta por el respaldo del Legislativo para aprobar una reforma “coherente” que garantice la sostenibilidad del sistema. Mientras tanto, el Legislativo avanza con la discusión en segundo debate. La metodología es por bloques. Ya se concluyó con la discusión del primero de ellos.