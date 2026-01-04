Mulino afirma que Maduro ‘se buscó’ su captura y pide transición democrática en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que la acción militar del Ejército estadounidense que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro fue un desenlace que el propio mandatario venezolano provocó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer, sábado, que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala” en territorio venezolano y que Maduro y su esposa fueron “capturados y sacados del país”.

Tras lo ocurrido en la denominada operación Resolución Absoluta, Mulino sostuvo que lo más importante ahora para el bienestar del pueblo venezolano y la estabilidad regional es permitir una transición democrática que reconozca al legítimo ganador de las elecciones de julio de 2024.

“Fue una acción bien buscada por el señor Maduro. A él se le dieron, por lo que uno ha escuchado, oportunidades de negociar, oportunidades de conversar, de resolver la crisis de otra manera que no fuera así”, expresó Mulino en declaraciones a Telemetro Reporta.

“Yo creo que contó, como igual que hizo [Manuel Antonio] Noriega en el ’89, oportunidades de oro que solo se presentan una vez y luego vienen las consecuencias. Sin embargo, en Venezuela, al igual de lo que pasó en nuestro país, hubo una elección en donde Don Edmundo González Urrutia ganó abrumadoramente, representando la voluntad popular, la voluntad soberana, la soberanía popular de Venezuela la representa Don Edmundo González Urrutia y María Corina Machado que es la gran líder de ese país”, recordó el mandatario.

Para Mulino, la acción militar de este sábado abre una primera puerta para avanzar hacia un régimen democrático y de libertades en Venezuela; sin embargo, insistió en que debe respetarse la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

Fotografía que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), luego de su captura, este sábado en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Rastreo de Redes

En ese contexto, aseguró que su gobierno no reconocerá bajo ningún pretexto a un eventual gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, figura cercana a Nicolás Maduro. Esto representaría —en palabras del presidente Mulino— un “madurismo sin Maduro”.

“Aquí hay que hacer una transición respetando la voluntad popular de los venezolanos, que ya está dicha. Nosotros en Panamá tenemos esas actas, nosotros somos depositarios y custodios de las actas que representan la voluntad mayoritaria del pueblo de Venezuela”, sostuvo.

Hay que recordar que Panamá mantiene bajo resguardo las actas de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 en Venezuela. Las actas permanecen custodiadas en una bóveda del Banco Nacional de Panamá.

“Delcy Rodríguez es una de las personas más comprometidas con esa nefasta dictadura, y ¿con qué autoridad moral puede venir a conducir una transición hacia la democracia?”, enfatizó.

Mulino hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que promueva una transición democrática en Venezuela, facilitando la instalación de un gobierno encabezado por González Urrutia —a quien considera el legítimo ganador de los comicios— y el regreso al país tanto del presidente electo como de la líder opositora María Corina Machado.

De no concretarse ese escenario, advirtió el mandatario panameño, la situación geopolítica en América Latina podría complicarse aún más.

“El tema de tomarse un país a la brava, esto no es el lejano oeste. Nosotros no podemos pensar que esa puede ser una fórmula políticamente viable si quieres mantener un clima de paz y de cooperación y confianza con los demás países de América Latina que no tenemos absolutamente nada en común con el señor Maduro, y bien preso está y bien se la buscó, por maleante y narcotraficante y todo lo que tú le quieras poner. Pero de ahí a que esa acción conlleve la toma de un país, no creo que sea prudente. No lo es”, recalcó.

Venezolanos residentes en Nueva York salieron a las calles para festejar la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas militares estadounidenses. EFE/Ángel Colmenares

Nicolás Maduro fue detenido en la madrugada del sábado 3 de enero en una operación relámpago de Washington junto a su esposa, Cilia Flores, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.