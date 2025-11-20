Presidente anuncia que presentará una ‘ley antimafia’ inspirada en el modelo de Italia y Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino anunció este jueves 20 de noviembre que presentará un proyecto de “ley antimafia” ante la Asamblea Nacional, inspirado en los marcos legales utilizados en Estados Unidos, particularmente el RICO Act, y en países europeos como Italia y Francia. La propuesta, adelantó, busca enfrentar con más herramientas al crimen organizado, las pandillas y el tráfico de drogas, ante lo que considera fallas graves del sistema penal panameño.

Mulino afirmó que la situación actual no da para más. “Estoy tratando de ver y de conseguir la información, el asesoramiento de gobiernos como Estados Unidos, Francia, Italia, para presentar a la Asamblea una ley antimafia, como la que hizo Estados Unidos con el RICO Act. Los códigos actuales no dan para eso. No dan para eso”, dijo.

José Raúl Mulino, presidente de la República. Foto: Cortesía

Un sistema ‘demasiado garantista’

El presidente relató tres casos recientes que recibió en un informe de inteligencia, todos correspondientes a jefes de pandillas condenados por delitos graves, a quienes en otros casos, jueces de garantías les cambiaron las medidas cautelares.

“Uno, cabecilla de una pandilla… ya tiene condena por secuestro”, sostuvo. Criticó que, pese a su historial, “le concedieron arresto domiciliario para esta prenda”.

Otro caso, narró el mandatario, involucraba a un cabecilla con vínculo en tráfico de drogas y asociación ilícita: “Se le reconoció el beneficio de depósito domiciliario, teniendo ya una condena de 17 años de cárcel”.

Mulino aseguró que el sistema penal “lo han convertido en mucho más garantista de lo que en concepto y en teoría es. Pero ¿a costa de qué? De la seguridad ciudadana”. Agregó que personas con casa por cárcel “salen a delinquir y vuelven, regresan a la casa”.

La ley antimafia de Nueva York y el RICO Act

El presidente enlazó la necesidad de una reforma profunda con el modelo estadounidense que, desde los años 70, permitió perseguir a las familias mafiosas mediante cargos de conspiración criminal, extorsión y crimen organizado, incluso sin necesidad de probar un delito individual cometido por cada miembro.

El RICO Act, de acuerdo con información publicada por medios como The New York Times, fue la herramienta que fiscales como Rudolph Giuliani utilizaron para desarticular la mafia italiana en Nueva York, por lo que se logró condenas históricas en los años 80.

Mulino invocó ese paralelo: “Fue un éxito… cuando en Nueva York la mafia italiana controlaba Nueva York y Rudolf Giuliani… agarró esta ley debajo del brazo, puso orden y se catapultó a la alcaldía de Nueva York”.

También mencionó el modelo italiano que, desde los años 90, fortaleció la capacidad del Estado para perseguir a organizaciones criminales como la Cosa Nostra: “La ley antimafia funcionó y eliminaron en aquel momento esa enorme plaga de delincuentes que no tenían ni Dios ni ley”.

Un país bajo presión del crimen organizado

El mandatario describió un panorama inquietante para Panamá. “Aquí está entrando droga más que nunca”, dijo, aludiendo a operaciones recientes y a la expansión del narcotráfico transnacional en rutas hacia Europa y África. Mencionó incluso a “esa mafia gallega”, a la que definió como “pesada”.

Mulino advirtió: “Esta batalla contra pandillas, narcotráfico, asociación ilícita, crimen organizado, no puede tener flexibilidad con este tipo de maleantes condenados… No puede ser”.

Por eso pidió al procurador, jefes de entidades de seguridad y embajadas de países aliados iniciar asesoría inmediata: “Espero que los entes de seguridad soliciten la colaboración directa… para poder presentar un proyecto de ley antimafia y crimen organizado a la asamblea que supere y reemplace toda la basura que tenemos en este momento”.

El presidente aclaró que no promete resultados inmediatos: “No será fácil… Yo no les tengo una fecha límite para decir esto se acaba en el mes de marzo”.