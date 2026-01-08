Mulino anuncia viaje a Suiza y Reino Unido la próxima semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves 8 de enero que la próxima semana realizará una nueva gira internacional.

El mandatario informó que viajará a Suiza y Reino Unido, donde sostendrá reuniones en las que abordará “temas de Estado”. Este será el viaje número 19 desde el inicio de su gestión, que comenzó en julio de 2024.

El anuncio fue realizado durante la inauguración del intercambiador a desnivel ubicado en la circunvalación de la ciudad de Chitré, provincia de Herrera. Según indicó, esta obra vial beneficiará a más de 200 mil residentes de la región de Azuero, que comprende las provincias de Herrera y Los Santos.

La infraestructura, que requirió una inversión de $44.5 millones, cuenta con un diseño de tres niveles, orientado a mejorar la fluidez vehicular y la seguridad del tránsito en uno de los puntos con mayor circulación de la región.

Mulino señaló además que, con la puesta en funcionamiento del intercambiador, no debería registrarse congestión vehicular durante la próxima edición del Desfile de las Mil Polleras, actividad prevista para el 17 de enero.

“Este intercambiador lo vamos a probar en ocho días, así que crucen los dedos para que no se tranque esto, que yo no soy el responsable”, expresó el presidente, al tiempo que confirmó que no estará presente en el desfile, al cual asistirán su esposa y sus hijas.

Durante el acto de apertura de la vía, el mandatario estuvo acompañado por su esposa, Maricel Cohen de Mulino, y autoridades locales.