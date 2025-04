Mulino asegura que el memorando con Estados Unidos es un acuerdo administrativo y no cede soberanía

El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió este lunes 14 de abril de 2025 el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos, en medio de los cuestionamientos surgidos tras la visita del secretario de Defensa de ese país, Pete Hegseth.

En declaraciones a Telemetro Reporta, Mulino aseguró que se trata de un acuerdo administrativo en materia de seguridad que no compromete la soberanía ni el territorio panameño.

“Tuve mucho cuidado, y se lo dije al ministro de Seguridad y al Canciller, de que no evitáramos canjes de nota, sino acuerdos administrativos”, afirmó el mandatario, al explicar que el documento fue suscrito entre entidades de defensa de ambos países.

Mulino recordó un antecedente de 1990, cuando Estados Unidos propuso un acuerdo internacional de patrullaje conjunto al presidente Guillermo Endara, pero fue rechazado por afectar la soberanía en aguas panameñas. Recordó que en su lugar, se optó por un acuerdo administrativo entre el Ministerio de Gobierno y la embajada estadounidense.

Mulino explicó, que en su momento, la Corte Suprema de Justicia manifestó que este tipo de convenios no requiere aprobación de la Asamblea Nacional si no crea, modifica ni extingue derechos.

El mandatario explicó que el acuerdo actual busca mejorar la capacitación de las unidades policiales frente a amenazas más complejas y tecnológicas.

“Nuestras unidades policiales tienen que capacitarse mejor. De eso se trata esto”, expresó.

Mulino aseguró que el memorando no implica la instalación de bases ni estancias permanentes. “Esto no era ni base, ni estancia permanente en el país, y reducido a los espacios que se determine de tiempo en tiempo que se utilizarán”, dijo.

Agregó que Panamá ofreció de manera unilateral la localidad de Sherman, en Colón, actualmente utilizada por el Servicio Nacional Aeronaval para entrenamiento de selva. Sin embargo, ahora se rotará en tres instalaciones totalmente panameñas.

“El acuerdo no cede soberanía. El acuerdo no cede el territorio a nadie”, recalcó. También indicó que el documento no es indefinido y tiene una fecha de expiración. “Tiene fecha de cumpleaños cuando así se ponga, seis meses antes de llegar a la expiración.”

Mulino afirmó que el memorando respeta tanto la Constitución como el Tratado de Neutralidad del Canal. A este respecto, recordó que una de las enmiendas del Tratado de Neutralidad permite acuerdos posteriores al 31 de diciembre de 1999 para establecer sitios de defensa de manera bilateral entre Estados Unidos y Panamá.

El presidente dijo que durante este proceso de analizar el acuerdo, con la visita de Hegseth, se hizo acompañar por el exnegociador de los Tratados del Canal, Adolfo Ahumada, quien revisó el contenido del documento. “Yo confío plenamente en él, como confío en todo el equipo que manejó esta situación”, afirmó Mulino.

“Yo me he hecho asesorar, y me acompañó en la reunión con el secretario Hegseth, el exnegociador Adolfo Ahumada, a quien yo tengo en la más alta posición de estima y consideración profesional, porque él es uno de los que sobreviven esos tiempos que yo puedo identificar como el espíritu de la ley. Y sostuve con él varias reuniones y nos ayudó a redactar todo con el canciller, siempre bajo la premisa de que aquí no hay base, aquí no hay cesión de soberanía, ni de territorio, ni nada de eso. Yo confío plenamente en él, como confío en todo el equipo que manejó esta situación”.

Finalmente, señaló que su responsabilidad como presidente es mantener una relación estable con Estados Unidos. “Yo no puedo dejar de sacar del escenario el evitar, a como sea posible, que el país se proyecte como un país en controversia con los Estados Unidos. Eso nos hace un daño tremendo.”