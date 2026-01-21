Panamá, 21 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Mulino asegura que no teme aumento de la tensión en torno al Canal de Panamá

    EFE
    Mulino asegura que no teme aumento de la tensión en torno al Canal de Panamá
    José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Cortesía

    El presidente de Panamá, José Raul Mulino, aseguró este martes en respuesta a una pregunta de EFE que no teme un aumento de la tensión en torno al Canal de Panamá, tras la escalada de amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su deseo de anexionar el territorio danés de Groenlandia.

    Tras participar en una sesión del Foro Económico Mundial de Davos dedicada a Latinoamérica, Mulino negó con firmeza que le preocupara un nuevo episodio de tensión, después de que hace un año, tras el inicio de su segundo mandato, Trump advirtiera que su país iba a “recuperar el control del Canal” y acusara a las autoridades que gestionan esta infraestructura de haber cedido su control a China, y de cobrar de más a las embarcaciones de Estados Unidos.

    Mulino también indicó que no tiene prevista ninguna reunión con Trump, quien llegará a Davos el miércoles para dirigirse a los líderes que participan en este encuentro mundial.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta. Leer más
    • Juan Diego Vásquez denuncia deudas millonarias y contratos en el aire en el manejo de la basura en San Miguelito. Leer más
    • Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • Banco General vuelve a brillar en el Desfile de las Mil Polleras 2026.. Leer más