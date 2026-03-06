Mulino asiste a la cumbre ‘Escudo de las Américas’ en Miami junto a líderes regionales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este viernes 6 de marzo a la ciudad de Miami para participar en la cumbre Escudo de las Américas, organizada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Mulino viajó acompañado del canciller, Javier Martínez Acha, para participar en esta cumbre a la que han confirmado asistencia otros 11 mandatarios de la región.

El encuentro regional tiene como escenario el Trump National Doral, el campo de golf del presidente estadounidense, y que a su vez será el lugar de hospedaje de los presidentes. Los gobernantes se reunirán este sábado 7 de marzo.

El Trump National Doral es un complejo de unas 320 hectáreas con cerca de 600 habitaciones, con precios por noche que van desde $327 en una habitación estándar hasta $1,219 en suites de dos habitaciones.

La cumbre se llama “Escudo de las Américas”. Su objetivo, según declaró la portavoz de la Casa Blanca, es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”.

Información en desarrollo...