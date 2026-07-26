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    VIAJE OFICIAL

    Mulino asistirá a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori en Perú

    El mandatario panameño viajará a Lima para participar en la ceremonia de transmisión de mando del 28 de julio.

    Getzalette Reyes
    Mulino asistirá a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori en Perú
    Fotografía cedida por la Presidencia de Perú que muestra al presidente interino, José María Balcázar (i), hablando con la presidenta electa, Keiko Fujimori, durante una visita oficial en el Palacio de Gobierno en Lima (Perú). EFE/ Presidencia de Perú

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este lunes 27 de julio a Lima para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de Perú para el periodo 2026-2031.

    +info

    Mulino asistirá a toma de posesión de Fujimori; reimpulsar el TLC estará en la agenda

    La ceremonia de investidura, prevista para el 28 de julio, contará con la asistencia de al menos ocho mandatarios latinoamericanos y del rey de España, Felipe VI. Entre los jefes de Estado confirmados figuran Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras) y Mulino.

    Previo a la toma de posesión, Mulino y la presidenta electa sostuvieron una videollamada en la que coincidieron en la conveniencia de reimpulsar el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Perú, con el objetivo de fortalecer el intercambio económico y comercial entre ambos países.

    Durante la conversación, el mandatario panameño invitó a Fujimori a visitar Panamá en enero de 2027 para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

    “Debo transmitirle, en nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando que bajo su mandato se reafirmen las relaciones bilaterales entre Panamá y Perú, país con el que nos une mucho”, expresó Mulino. “Le reitero mi amistad y el deseo más genuino de colaboración entre nuestros dos países y pueblos”, añadió.

    Por su parte, Fujimori destacó el desempeño económico de Panamá en los últimos años y reconoció al país como un centro estratégico para el comercio y el turismo en la región.

    “Es para mí un gran gusto poder saludarlo, agradecer su mensaje, su respaldo y su cariño”, manifestó la presidenta electa.

    Fujimori fue elegida presidenta de Perú en la segunda vuelta electoral por una diferencia inferior a 50,000 votos frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez, tras haber sido derrotada en esa misma instancia en los tres procesos electorales anteriores en los que compitió.

    Mulino asistirá a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori en Perú
    La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori (i), posa junto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

    Getzalette Reyes

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