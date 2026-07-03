Mulino asistirá a toma de posesión de Fujimori; reimpulsar el TLC estará en la agenda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los gobiernos de Panamá y Perú se sentarán a conversar para volver a impulsar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. Eso fue lo que conversaron este viernes 3 de julio el presidente panameño José Raúl Mulino y la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori.

La Presidencia de la República informó que Mulino y Fujimori sostuvieron una videollamada y que uno de los temas abordados fue el TLC.

Se informó que Mulino recibió la invitación de la presidenta electa de Perú para que asista a la toma de posesión, la cual se llevará a cabo el 28 de julio en la ciudad de Lima.

De igual forma, se adelantó que además de confirmar su viaje a tierras peruanas, el mandatario panameño invitó a Fujimori a viajar a Panamá para participar en enero de 2027 en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que organiza CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

“Debo transmitirle, a nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando con su mandato reafirmar la relación bilateral con Panamá y Perú, país con el que nos une mucho”, expresó Mulino en su conversación.

En tanto, Fujimori resaltó el crecimiento económico panameño y la eficiencia del país como hub comercial y turístico.

“Nuestra intención es fortalecer el TLC que tiene ya 14 años de vigencia, fortalecer ese intercambio comercial y, por supuesto, nuestro abrazo de amistad”, indicó Fujimori, de acuerdo con el comunicado de la Presidencia panameña.