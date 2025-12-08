Panamá, 08 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA.
    GIRA

    Mulino aterriza en Oslo: asistirá a la entrega del Nobel de la Paz y se reunirá con el rey Harald

    José González Pinilla
    
    El presidente José Raúl Mulino (izq) llegó este lunes 8 de diciembre a Oslo, Noruega. Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, llegó este lunes 8 de diciembre a Oslo, Noruega.

    Mulino realiza su decimoséptimo viaje: irá a Noruega para acompañar a María Corina Machado

    Mulino viajó a ese país para acompañar a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en la recepción del Premio Nobel de la Paz, acto que se realizará este miércoles 10 de diciembre.

    El Ministerio de la Presidencia informó que el gobernante también será recibido por el rey Harald V en una audiencia conjunta con otros presidentes latinoamericanos que acompañan a Machado: Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; y Javier Milei, de Argentina.

    La agenda de Mulino incluye, además, una reunión bilateral este miércoles con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, con el fin de “impulsar y estrechar las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países”, detalló Presidencia.

    
    La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, (izq) llega a Olso, Noruega, junto al presidente de la República, José Raúl Mulino, este 8 de diciembre de 2025. Cortesía/Presidencia de la República

    Durante esta visita, el presidente Mulino también está acompañado por el canciller, Javier Martínez Acha. Este es el viaje número 17 que realiza el mandatario desde el inicio de su gestión, en julio de 2024.

