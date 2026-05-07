Mulino busca cerrar acuerdo con Israel para asesoría en gestión del agua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá busca concretar un acuerdo con Israel para recibir asesoría técnica en materia de agua, en momentos en que el país enfrenta una crisis hídrica que afecta a varias regiones.

Así lo informó el presidente José Raúl Mulino, tras reunirse ayer con su homólogo israelí, Isaac Herzog, en el Palacio de las Garzas.

“Estoy seguro de que sin burocracia y sin tantos trámites podemos concretar esa colaboración”, declaró Mulino en una conferencia que ofreció en el Salón Amarillo de la Presidencia tras la reunión bilateral que sostuvo con Herzog.

Herzog se convirtió en el primer presidente israelí en visitar el Istmo. Para Mulino, el encuentro reafirmó la relación bilateral entre ambos países, sustentada —dijo— en más de siete décadas de cooperación, confianza y respeto mutuo.

De izquierda a derecha la primera dama de Israel, Michal Herzog; el presidente de Israel, Isaac Herzog; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la primera dama de Panamá, Maricel Cohen. EFE/ Bienvenido Velasco

Por ello, destacó que Israel aportará experiencia en gestión eficiente del recurso hídrico y proyectos tecnológicos, especialmente en zonas golpeadas por la escasez como el Arco Seco. Panamá también pidió en abril pasado el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) para realizar un diagnóstico integral sobre la crisis del agua potable que afecta desde hace meses a la región de Azuero.

Mulino también mencionó donaciones y proyectos ya en marcha, incluyendo un sistema de potabilización NUF500 destinado a Veraguas y microplantas de tratamiento de agua para comunidades en la comarca Guna Yala, Madugandí, el distrito de Barú y Valle del Risco, en Almirante, Bocas del Toro.

Además, señaló que ambas delegaciones abordaron temas relacionados con seguridad, logística, comercio bilateral y cooperación internacional, así como la posibilidad de ampliar intercambios en el área de salud.

‘Día histórico’

Herzog aterrizó en Panamá en la mañana de ayer junto a su esposa, Michal Herzog. En el Aeropuerto Internacional de Tocumen lo esperaban, a eso de las 7:00 a.m., el canciller Javier Martínez Acha y el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen.

Llega al país el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog. Histórico: primera vez que un mandatario israelí visita el istmo. Lo recibe el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez en el Aeropuerto de Tocumen. Cumplirá una nutrida agenda bilateral.” pic.twitter.com/1ogaSsV85O — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) May 6, 2026

Al Palacio de las Garzas llegó a las 10:35 a.m., acompañado de una delegación y bajo un despliegue de seguridad que incluyó la vigilancia de un helicóptero de los estamentos de seguridad del Estado.

“Un día histórico”, dijo por su lado el embajador Mattanya Cohen minutos antes de que llegara Herzog.

En la entrada del Palacio de las Garzas ya lo esperaba el presidente Mulino junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino. En el lobby del Palacio, donde se ubica la fuente adornada con estatuas de garzas, estaban los ministros Martínez Acha, Julio Moltó, de Comercio; Fernando Boyd, de Salud, y Frank Ábrego, de Seguridad. También estaban Salomón “Salo” Shamah, director general de Promtur, el embajador de Panamá en Israel, Ezra Cohen, y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.

El mandatario panameño saludó a Herzog con un fuerte apretón de manos y un abrazo. La Banda Republicana fue la encargada de entonar los himnos de cada nación.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (izq), abraza al presidente de Israel, Isaac Herzog, durante una reunión en el Palacio de las Garzas. EFE/ Bienvenido Velasco

Cuando terminaron de cantar, Mulino hizo pasar al mandatario israelí hasta donde estaban los ministros y empezó a mostrarle algunos detalles del histórico edificio presidencial. El encuentro bilateral, que duró hora y media, se realizó en el salón Belisario Porras donde se reúne el Consejo de Gabinete.

Tras esa reunión, Herzog calificó la visita como histórica y destacó que Panamá e Israel, aunque distantes geográficamente, comparten una posición estratégica entre regiones.

“Ambas naciones son puertas”, dijo, al señalar que Panamá conecta continentes, océanos y mercados a través del Canal, mientras Israel es un puente histórico entre civilizaciones y regiones.

Añadió que esa posición implica una responsabilidad para promover el diálogo y la cooperación.

Herzog recordó el respaldo de Panamá a la creación del Estado de Israel y afirmó que su país valora profundamente esa amistad, especialmente en el contexto internacional actual.

En su intervención, se refirió al conflicto en Medio Oriente y sostuvo que Israel “no busca guerras”, pero tiene “el derecho y la responsabilidad de defenderse”, al mencionar la masacre del 7 de octubre de 2023 y el enfrentamiento con grupos como Hamás y Hezbollah, así como con Irán.

Para el mediodía, Mulino invitó a Herzog a un almuerzo en el Palacio junto a su equipo, integrado por el director general de la Presidencia, Eyal Shviki; el asesor de Política Exterior, Amos Amit Zarouk; el secretario militar, Gil Elia; el vocero del presidente, Hagay Oren; la asesora para Asuntos de la Diáspora Judía, Boostan Doron; el asesor de Medios Extranjeros, Benjamín Alexander Lee; y la primera secretaria de la Embajada de Israel en Panamá, Anya Yonathan Leus.