Presidente Mulino califica de ‘imperdonable’ la demolición del monumento chino y pide una investigación inmediata

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó con dureza a la demolición del Monumento a la Comunidad China y del Mirador del Puente de las Américas, ocurrida la noche del 27 de diciembre, y aseguró que “no hay justificación alguna para la barbaridad cometida” por la Alcaldía de Arraiján.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario calificó el hecho como un acto de irracionalidad y subrayó que la comunidad china en Panamá merece respeto, al tratarse de un grupo con generaciones establecidas y una presencia histórica profundamente arraigada en el país.

“No hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraiján al derrumbar el monumento a la Comunidad China construido en el Puente de las Américas. Esa comunidad es tradicional en nuestro país, con generaciones establecidas, y merece todo nuestro respeto. Se debería iniciar una investigación de inmediato. Imperdonable semejante acto de irracionalidad”, escribió Mulino.

No hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraijan al derrumbar el monumento a la Comunidad China construido en el Puente de las Américas. Esa comunidad es tradicional en nuestro país con generaciones establecidas en nuestro país y merece todo… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 28, 2025

La demolición se realizó de noche y en pleno feriado, y fue dada a conocer mediante videos difundidos en redes sociales, donde se observan excavadoras removiendo las estructuras, así como congestión vehicular en la zona. El monumento había sido inaugurado en 2004 para conmemorar los 150 años de la presencia china en Panamá.

Tras el hecho, la Alcaldía de Arraiján, encabezada por Stefany Peñalba, emitió un comunicado en el que justificó la remoción por criterios técnicos y de seguridad, señalando que el mirador presentaba deterioro estructural, bases corroídas, grietas y zonas inestables que representaban un riesgo para visitantes y turistas. La administración municipal sostuvo que actuó de manera preventiva y con responsabilidad, priorizando la seguridad ciudadana.

El monumento fue realizado para conmemorar los 150 años de historia de la comunidad china en Panamá. LP/Isaac Ortega

Sin embargo, la decisión provocó una reacción inmediata de la comunidad china y del cuerpo diplomático chino en Panamá. La embajadora Xu Xueyuan expresó su “gran dolor” por la demolición y calificó el 27 de diciembre como un día “ensombrecido” para los 300 mil chino-panameños. La diplomática aseguró que la comunidad había intentado en múltiples ocasiones dialogar con el municipio y que incluso existía disposición para financiar una restauración integral del mirador y del monumento, sin recibir respuesta.

El mirador era uno de los sitios clave para que los turistas vieran el cause del Canal de Panamá y el puente de las Américas, mientras se tomaban fotos en el monumento chino. LP/Isaac Ortega

Xu Xueyuan también cuestionó que la demolición se realizara en horas de la noche y durante un feriado, y afirmó que, aunque el monumento haya sido destruido, no podrá borrarse la contribución histórica de la comunidad china a Panamá, ni se verá afectada la relación bilateral entre ambos países.

Vista desde el mirador del Puente de las Américas donde estaba el monumento chino. LP/Isaac Ortega

El pronunciamiento del presidente Mulino marca el rechazo más contundente del Ejecutivo a lo ocurrido y abre la puerta a una eventual investigación sobre las decisiones que llevaron a la demolición de uno de los símbolos más visibles de la amistad entre Panamá y China.