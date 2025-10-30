Panamá, 30 de octubre del 2025

    Mulino califica de ‘positivo’ que el Estado sea dueño del mineral que extraiga First Quantum en Panamá

    Mario De Gracia
    Vista aérea de una mina de cobre a cielo abierto de la filial de la compañía canadiense First Quantum, en Donoso, Panamá, el 20 de marzo de 2025 / AFP

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó como ‘positivo’ este jueves 30 de octubre que el director de la empresa First Quantum Minerals (FQM), Tristan Pascall, haya sugerido que el Estado panameño sea dueño del mineral que se extraiga en el proyecto Cobre Panamá.

    Las declaraciones de Pascall se dieron el pasado miércoles 29 de octubre en una llamada con analistas financieros, según reportó Bloomberg. Allí se planteó como viable que el Estado sea el dueño de los recursos de cobre extraídos para negociar un nuevo acuerdo operativo de la mina.

    “Poco a poco hemos ido bajando el nivel de tensión con Minera Panamá [Filial local de FQM], están en un proceso de reactivar la mina para los propósitos de mantenimiento. A eso se deben las ferias de empleo”, señaló Mulino en conferencia de prensa.

    Anteriormente, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ya había defendido la realización de ferias de empleo por parte de la empresa minera, alegando que la inconstitucionalidad del contrato-ley que otorgó la concesión del yacimiento de Cobre Panamá no hace ilegal la operación de la empresa en el país.

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


