    Mulino celebra clasificación de Panamá al Mundial 2026 e invita a festejar ‘en paz y con orgullo’

    Getzalette Reyes
    La Selección de Panamá hizo historia este martes 18 de noviembre al clasificar al Mundial de 2026 tras vencer 3-0 a El Salvador en el estadio Rommel Fernández, en ciudad de Panamá.

    Panamá se clasifica a la Copa Mundial de Fútbol 2026

    El equipo dirigido por Thomas Christiansen abrió el marcador al minuto 17 con un remate de César Blackman dentro del área chica. La ventaja se amplió desde el punto penal por intermedio de Eric Davis, y el triunfo quedó sellado al minuto 85 con un potente zurdazo de José Luis Rodríguez.

    La victoria desató celebraciones masivas en todo el país y motivó la reacción del presidente José Raúl Mulino, quien publicó un mensaje en la red social X llamando a festejar con orgullo y tranquilidad.

    “Celebremos en paz, todos unidos. Si mañana alguien llega tarde a trabajar lo entendemos, es un patriota que festejó hasta tarde el orgullo de ser panameño! El orgullo nacional permite flexibilidad. Viva Panamá!!!!! Viva la Sele!!!!!”, escribió el mandatario panameño.

    Panamá asegura así su segunda clasificación a una Copa del Mundo, tras su participación en Rusia 2018.

