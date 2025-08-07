Panamá, 07 de agosto del 2025

    Mulino confirma que su asesor ‘Ricky’ Fábrega opera en la Asamblea: ‘No es ningún pecado’

    Mario De Gracia
    Jorge Ricardo 'Ricky' Fábrega y José Raúl Mulino.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este jueves 7 de agosto que su asesor presidencial, Jorge Ricky Fábrega, opera en la Asamblea Nacional, lo que considera “no es ningún pecado”.

    “A confesión de partes, relevo de pruebas”, sentenció Juan Diego Vásquez, de la coalición Vamos, al respecto, en su cuenta de ‘X’, quien fue una de las figuras que señaló directamente a Fábrega de interferir en la elección de las comisiones legislativas el pasado lunes 4 de agosto.

    Particularmente, Vásquez, y otras fuentes legislativas contactadas por La Prensa, coincidieron en que Fábrega buscaba votos ese día para la diputada de Realizando Metas (RM), Dana Castañeda, ahora comisionada de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.

    Tras el espaldarazo del presidente Mulino a Fábrega, las reacciones no tardaron en llegar desde Vamos.

    “A nosotros nos parece inaceptable. El Presidente de la República bien puede tener un enlace con la Asamblea, más no puede estar teniendo un tipo de injerencia en la conformación de las comisiones”, dijo el subjefe de bancada de Vamos, Luis Duke.

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

