    DIPLOMACIA

    Mulino confirma viaje a Chile para la toma de posesión de José Antonio Kast

    José González Pinilla
    El presidente José Raúl Mulino (derecha) durante la llamada del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, este 15 de diciembre de 2025. Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente José Raúl Mulino sostuvo este lunes 15 de diciembre una conversación telefónica con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con quien acordó relanzar las relaciones bilaterales entre ambos países.

    A través de un comunicado, Presidencia explicó que Kast agradeció a Mulino por la llamada y lo invitó a participar de su toma de posesión presidencial en marzo de 2026, propuesta que fue aceptada por el mandatario panameño.

    El Presidente Mulino, quien estuvo acompañado del canciller, Javier Martínez Acha, durante la llamada, indicó que Panamá y Chile tienen mucho en común, siendo uno de los principales usuarios del Canal, por lo que “cobra importancia el interés mutuo de relanzar las relaciones dentro de sus mandatos”.

    Kast, por su lado, le comentó a Mulino que no ha tenido la oportunidad de conocer Panamá, por lo que también se abrió la invitación a esta visita para después de marzo de 2026.

    Kast ganó las presidenciales en segundo vuelta este domingo. Según los datos preliminares del Servicio Electoral de Chile (Servel), el exdiputado de derecha de 59 años, obtiene el 58-18 % de los votos frente al 41.82 % de la izquierdista Jeannette Jara (41,82 %), exministra del presidente saliente, Gabriel Boric.

    José González Pinilla

    Editor


