Mulino culpa a ‘La Prensa’, defiende su nueva oficina legal y promete no perseguir ‘enemigos’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió la creación de la Unidad de Coordinación Legal, adscrita al Ministerio de Gobierno (Mingob), y arremetió con dureza contra el diario La Prensa, al que acusó directamente de haber contribuido a su detención preventiva hace casi una década.

“Con tres periodicazos de La Prensa a mí me metieron preso. ¡Tres! Y ese mismo periódico dice que volví a abrir una procuraduría paralela”, exclamó durante su conferencia de prensa semanal, este jueves 16 de octubre de 2025.

La crítica al medio se dio en el marco de su defensa de la recién creada Unidad de Coordinación Legal, que desde hace tres días opera bajo el paraguas del Mingob. Según explicó el mandatario, esta instancia asesorará para que las instituciones afectadas por delitos contra la administración pública se constituyan como querellantes y participen activamente en los procesos del Ministerio Público.

“Esto, señores, no es una procuraduría paralela. Yo no he contratado una firma de abogados para perseguir a mis enemigos políticos, como lo hizo [Juan Carlos] Varela, junto con la procuradora de entonces [Kenia Porcell] y toda una recua de personas aquí, en la Presidencia, y fuera de ella, que contribuyeron a eso”, dijo.

Mulino estuvo detenido preventivamente por seis meses, entre 2015 y 2016, mientras la fiscalía anticorrupción investigaba las irregularidades en la compra de 19 radares por $90 millones al conglomerado italiano Finmeccanica entre 2009 y 2014, cuando él fue ministro de Seguridad Pública. Mulino siempre culpó de esa detención al expresidente Varela; el caso fue eventualmente anulado por la Corte Suprema de Justicia.

Este jueves, el presidente insistió en que le preocupa “el sentimiento de impunidad que hay” en el país.

“No tengo que dar ejemplo de todas las personas que han sido imputadas por cargos de esta naturaleza, graves, por millones de dólares; los agarran dos días y los sueltan en el día tres. Tienen que firmar los 15 y los 30… Eso no es justicia”, opinó.

Agregó que la Unidad de Coordinación Legal contribuirá a que haya “mejores investigaciones y que no se caigan los procesos”.

La oficina fue creada mediante Decreto Ejecutivo del 13 de octubre de 2025 y ese mismo día fue divulgada en Gaceta Oficial, “cosa que no hizo Varela con la de él”.

Además, según él, la decisión fue adoptada “en armónica colaboración” con el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy (quien precisamente fue su abogado defensor en el caso de los radares), y la presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, con quienes conversó al respecto. Agregó que en esas reuniones también participaron los ministros de Gobierno, de la Presidencia y de Economía y Finanzas (Dinoska Montalvo, Juan Carlos Orillac y Felipe Chapman, respectivamente). No obstante, de su existencia no se sabía nada, hasta que salió la publicación en Gaceta Oficial.

“Usualmente, los abogados de las instituciones no son penalistas con experiencia en el SPA, y esto viene a buscar un apoyo, un remedio, para que instituciones, como el Ifarhu, por ejemplo, no queden guindando de la brocha, con todo lo que pasó ahí, sin que pase nada”, remarcó.