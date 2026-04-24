Mulino defiende designación de Tercero González en el Idaan: ‘Su mamá es mi amiga’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió este viernes 24 de abril la designación de Antonio Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Durante una intervención en el Consejo de Gabinete ampliado realizado en Los Santos, Mulino dijo que la elección de Tercero González responde exclusivamente a su trayectoria y experiencia en temas del agua, y no a influencias familiares ni favores políticos.

“He designado a Tercero González como director del IDAAN. ¿Por qué él? Porque tiene experiencia en el tema del agua y ha hecho un trabajo excelente”, aseguró Mulino, al tiempo que indicó que numerosos diputados, representantes y alcaldes lo conocen “a nivel nacional por su gestión en torno al agua”.

El mandatario reconoció que el tema del agua es “escabroso políticamente” y propenso a desinformación, pero aseguró que Tercero no es un improvisado.

“Lo conozco, no de hoy ni de hace dos años; lo conozco desde hace muchos años. Fue un gran ejecutivo nacional en CONADES, otra entidad técnica vinculada a la regulación de servicios públicos”, dijo Mulino en referencia al cargo previo del nuevo director del Idaan.

En cuanto a los cuestionamientos por las cercanías familiares —Tercero González es hijo de Mercedes “Chelín” González González, quien funge como secretaria ejecutiva de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia, figura influyente en el entorno del presidente— Mulino descartó cualquier conflicto de interés.

Mercedes González y Antonio Tercero González. Archivo

“Su mamá es mi amiga desde hace 30 o 35 años, sí, compañera leal en política, pero que vengan a decir que es ‘círculo cero’… yo no tengo círculo cero. Yo ando con gente que trabaja, no con botellas”, argumentó el presidente, señalando que la decisión fue suya y basada en criterios técnicos.

“Chelín González no me pidió nada por su hijo; nada. Lo decidí yo. ¿Por qué? Porque es el que yo conozco y considero capaz”, afirmó.

Mulino también hizo referencia a la compleja situación en el Idaan, para justificar la selección de un perfil que, según él, puede enfrentar los retos actuales.

“Hay mucho que hacer. La historia del Idaan está llena de ingenieros, y ahí está el desastre de institución que es el Idaan”, manifestó, al tiempo que criticó a quienes opinan sin conocimiento de causa sobre la crisis hídrica. Los llamó “opinólogos”.

La Asamblea Nacional debe ratificar el nombramiento de Tercero González.