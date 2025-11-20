Mulino denuncia injerencia de Estados Unidos en el viaje de diputados y acusa a Varela de solicitar $70 millones a Taiwán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino denunció este jueves una presunta injerencia de Estados Unidos en las decisiones internas de Panamá, específicamente en relación al próximo viaje de diputados panameños a Taiwán. A esta controversia se suma una revelación sobre el expresidente Juan Carlos Varela, quien habría recibido una donación de $70 millones en 2017, tres semanas antes de romper relaciones con Taiwán para reanudarlas con China Popular.

Es la segunda ocasión que el gobierno reclama por injerencias externas en relación al viaje de 10 diputados a Taipéi, previsto para el próximo domingo. La primera vez fue el pasado miércoles, después que La Prensa revelara que la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, envió mensajes de texto a los diputados para pedirles que suspendieran “inmediatamente” cualquier viaje o contacto con Taiwán, considerada una provincia rebelde china.

“Sé que ese viaje a Taiwán está auspiciado por… buscando prender un tamborito aquí, en Panamá, entre la relación de China y Panamá. No lo voy a permitir”, declaró Mulino este jueves, durante su conferencia de prensa semanal.

“No voy a permitir que traigan a Panamá un problema que no es de Panamá. No vamos a permitir que esa fuerza externa de atracción nos lleve a un problema que… resuélvanlo allá, en Washington, no en Panamá”, remarcó.

Actualmente, Panamá no mantiene ningún tipo de relación con Taiwán, aunque Mulino señaló que está dispuesto a estudiar la eventual apertura de una oficina comercial si Taipéi lo solicita. En ese contexto, hizo una grave revelación sobre Varela, quien era presidente el 12 de junio de 2017, cuando Panamá anunció su reconocimiento del principio de una sola China.

“Panamá fue muy amigo de Taiwán. Yo no puedo ser un malagradecido, como lo fue el otro, que, a tres semanas de romper relaciones, le pidió $70 millones para algo que no recuerdo. Hay que ser miserable para hacer eso”, dijo Mulino.

Agregó que cualquier solicitud para la posible apertura de una oficina comercial de Taiwán “será analizada y le informaré al país. O sea, yo no voy a comer este cuento solo, como hizo el otro, que a espaldas de todos y a medianoche abrió relaciones con China”, añadió.

•Comunicado Oficial • El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá rechaza de manera categórica cualquier intento de injerencia en nuestro asuntos internos por parte de misiones diplomáticas acreditadas en el país. pic.twitter.com/oJ5gksXbkb — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) November 19, 2025

A los diputados que finalmente viajen a la isla asiática, les deseó “suerte” y que disfruten de la gastronomía del lugar.

Entre los que, hasta ahora, han aceptado la invitación estánEduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), actual vicepresidente primero de la AN. También los diputadosErnesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca);Edwin Vergara, del Panameñista;Julio de la GuardiayManuel Cohen, de CD;Ronald de Gracia, de Realizando Metas (RM), y los independientesBetserai Richards,Jhonathan Vega,Yamirelys ChongyEduardo Gaitán.

“Espero que les vaya bien, que regresen contentos los que van, pero es mentira que los diputados pueden ir allá a hablar de inversiones, proyectos y cuanta cosa he visto en los distintos comunicados”, recalcó.

Varela, que es bastante activo en sus redes sociales, no ha respondido nada acerca del señalamiento de Mulino. El pasado domingo, sí utilizó su cuenta en X para precisar que no recibió una donación personal de $143 millones de China, a cambio de romper relaciones con Taiwán. Alegó que el dinero es parte de una “oferta de cooperación”. Con eso financió los estudios de factibilidad de un tren para conectar la capital con la provincia de Chiriquí y agregó que, cuando terminó su mandato (en 2019), quedaban fondos disponibles, los cuales no han utilizado sus sucesores Laurentino Cortizo (2019-2024) y Mulino.