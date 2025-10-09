Panamá, 09 de octubre del 2025

    Mulino descarta cambios en su Gabinete, por ahora

    José González Pinilla
    José Raúl Mulino, presidente de la República. Cortesía/Presidencia

    El presidente José Raúl Mulino aseguró este jueves 9 de octubre que no tiene previsto realizar cambios en su Gabinete, al menos por el momento.

    “La respuesta es no”, respondió el mandatario durante su conferencia semanal, al ser consultado por periodistas sobre los cuestionamientos a la baja ejecución de algunos ministerios.

    Mulino reconoció que no todas las instituciones tienen la misma capacidad de ejecución, debido a la naturaleza de sus competencias.

    Explicó que las diferencias se observan principalmente en el área de inversión, mientras que en la parte operativa o de funcionamiento, “eso camina solo”.

    Como ejemplo, mencionó al Ministerio de Educación (Meduca), que maneja un presupuesto superior a los 4 mil millones de dólares, en contraste con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), cuyo presupuesto ronda los 29 millones de dólares y está “dedicado a cosas puntuales”.

    “Me siento complacido con el equipo que tengo. Cuando haga los cambios, los anunciaré, pero en este momento no”, afirmó el presidente.

    Editor

