Mulino descarta etanol obligatorio vía decreto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente José Raúl Mulino disparó contra quienes, a su juicio, desviaron el debate técnico del proyecto de ley que reafirma la obligatoriedad del etanol en Panamá.

“Privó el bochinche, la maledicencia y la especulación”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa de este jueves, jornada en la que responsabilizó a la controversia política y mediática por el naufragio de la iniciativa en el Legislativo.

José Raúl Mulino, presidente de la República. Foto: Cortesía Presidencia de la República

El Presidente de la República también afirmó que la discusión sobre el asunto “se sacó completamente del contexto técnico” para llevarlo al terreno de la “confrontación” y admitió que conversó con alguien sobre el tema, pero no mencionó nombres.

El pasado lunes, la Asamblea Nacional aprobó la suspensión del proyecto de ley 443. La decisión llegó en la recta final de las sesiones ordinarias del Legislativo y en medio de duras críticas por los conflictos de interés que encarna la iniciativa. La familia del contralor Anel Flores, por ejemplo, es es propietaria de La Central Azucarero Alanje, empresa que junto a Central Azucarera La Estrella, S.A.;Azucarera Nacional, S.A.y Central Azucarero La Victoria, están interesadas en la producción del producto.

Por otro lado, Fernando Chapman Arias, hermano de Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, es director suplente en la Compañía Azucarera La Estrella, S.A.

En Calesa también figura como director suplente el abogado Aníbal Galindo, amigo y asesor del presidente de la República, José Raúl Mulino. El agente residente de la empresa es Alemán, Cordero, Galindo & Lee, la firma forense en la que Galindo es socio fundador. Actualmente está “en licencia”.

‘Es un tema de la Asamblea’

Mulino también dijo que no recurrirán a la Ley 355 de 2023 para introducir el etanol de manera obligatoria en el país.

El mandatario dejó en claro que ahora la pelota está en la cancha del Legislativo.

“Ya se verá, es un tema de la Asamblea”, dijo, y no descartó que el proyecto resurja en una próxima legislatura si el ambiente político lo permite.

Diputados de la bancada Vamos advirtieron, no obstante, que la Ley 355 de 2023 sigue vigente y que nada impide que la obligatoriedad del etanol se active en cualquier momento mediante decreto, sin necesidad de que el proyecto de ley 443 se apruebe.