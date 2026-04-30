Panamá, 30 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Proyecto de ley 443

    Mulino descarta etanol obligatorio vía decreto

    Eliana Morales Gil
    Mulino descarta etanol obligatorio vía decreto
    El proyecto de ley disponía la mezcla de 10% de etanol con gasolina. LP/Archivo

    El presidente José Raúl Mulino disparó contra quienes, a su juicio, desviaron el debate técnico del proyecto de ley que reafirma la obligatoriedad del etanol en Panamá.

    +info

    La Repregunta: Mulino culpa al ‘bochinche’ por frenar ley del etanolDemandan ante la Corte la ley que obliga a usar etanol en Panamá

    “Privó el bochinche, la maledicencia y la especulación”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa de este jueves, jornada en la que responsabilizó a la controversia política y mediática por el naufragio de la iniciativa en el Legislativo.

    Mulino descarta etanol obligatorio vía decreto
    José Raúl Mulino, presidente de la República. Foto: Cortesía Presidencia de la República

    El Presidente de la República también afirmó que la discusión sobre el asunto “se sacó completamente del contexto técnico” para llevarlo al terreno de la “confrontación” y admitió que conversó con alguien sobre el tema, pero no mencionó nombres.

    El pasado lunes, la Asamblea Nacional aprobó la suspensión del proyecto de ley 443. La decisión llegó en la recta final de las sesiones ordinarias del Legislativo y en medio de duras críticas por los conflictos de interés que encarna la iniciativa. La familia del contralor Anel Flores, por ejemplo, es es propietaria de La Central Azucarero Alanje, empresa que junto a Central Azucarera La Estrella, S.A.;Azucarera Nacional, S.A.y Central Azucarero La Victoria, están interesadas en la producción del producto.

    Por otro lado, Fernando Chapman Arias, hermano de Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, es director suplente en la Compañía Azucarera La Estrella, S.A.

    En Calesa también figura como director suplente el abogado Aníbal Galindo, amigo y asesor del presidente de la República, José Raúl Mulino. El agente residente de la empresa es Alemán, Cordero, Galindo & Lee, la firma forense en la que Galindo es socio fundador. Actualmente está “en licencia”.

    ‘Es un tema de la Asamblea’

    Mulino también dijo que no recurrirán a la Ley 355 de 2023 para introducir el etanol de manera obligatoria en el país.

    El mandatario dejó en claro que ahora la pelota está en la cancha del Legislativo.

    “Ya se verá, es un tema de la Asamblea”, dijo, y no descartó que el proyecto resurja en una próxima legislatura si el ambiente político lo permite.

    Diputados de la bancada Vamos advirtieron, no obstante, que la Ley 355 de 2023 sigue vigente y que nada impide que la obligatoriedad del etanol se active en cualquier momento mediante decreto, sin necesidad de que el proyecto de ley 443 se apruebe.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Con el aval del Ministerio de Ambiente, la Asamblea debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • El MEF oculta información sobre la participación accionaria del Estado en Epasa. Leer más
    • Copa Airlines anuncia la compra de 60 nuevos aviones a Boeing por $13 mil millones. Leer más
    • Ifarhu revisa inscripciones de becas tras detectar aspirantes con 4.3 y 4.4. Leer más
    • Sociedades panameñas son mencionadas en escándalo de marcas en Colombia. Leer más
    • Benicio Robinson se impone: Asamblea aprueba reforma que debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Avanza la investigación al contralor Flores por irrumpir en la fiscalía: el procurador Gómez Rudy pide audiencia en la Corte. Leer más