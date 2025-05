Mulino descarta por ahora suspender garantías constitucionales, pero advierte que ‘están tirándole a matar el sistema democrático’

El presidente José Raúl Mulino descartó, por el momento, activar disposiciones constitucionales que permitirían la suspensión de garantías fundamentales, como medida para enfrentar las protestas y bloqueos de calles, movilizaciones impulsadas por grupos que exigen la derogación de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones, rechazan acuerdos suscritos con Estados Unidos y se oponen a la actividad minera.

“Es una herramienta constitucional de defensa al sistema. Pero en este momento no se está valorando, porque no creemos que la situación está así. Este país no está en convulsión”, aseguró el mandatario.

Hoyos introdujo el tema el miércoles 14 de abril en sus redes sociales. “Para defender la democracia, el orden público y los derechos de la mayoría, ahora amenazados, el Presidente Mulino debe aclarar si está dispuesto a invocar el artículo 55 constitucional y suspender los artículos 21, 23 y 38 constitucionales: habeas corpus y manifestaciones”, escribió en X.

“El Estado de derecho le da al Consejo de Gabinete estas potestades frente a quienes alteran el orden público y pretenden desconocer, mediante la fuerza arbitraria, los resultados de la libre elección presidencial de 2024″, añadió.

Para defender la democracia, el orden público y los derechos de la mayoría, ahora amenazados,el Presidente Mulino debe aclarar si está dispuesto a invocar el artículo 55 constitucional y suspender los articulos 21,23y 38 constitucionales:habeas corpus y manifestaciones. — Arturo Hoyos (@arturoHoyos4823) May 14, 2025

En la conferencia de prensa de este jueves 15 de mayo, Mulino elogió al magistrado, a quien calificó como “un hombre que para mí tiene todo mi reconocimiento y aprecio, como profesional y como jurista”, pero enfatizó que no se ha alcanzado un nivel de desorden que justifique medidas excepcionales.

“No estamos todavía en esa etapa, gracias a Dios. No estamos en una etapa de siquiera pensarlo”, añadió.

El presidente defendió su posición asegurando que, pese a los bloqueos en puntos específicos del país, la situación general está bajo control. “Hay focos de problema que se controlan inmediatamente y se despejan las vías. Caminen por el país, vayan a las calles, vayan a la carretera. El país está fluyendo”, sostuvo.

No obstante, Mulino alertó que existe un sector que, a su juicio, busca llevar al país a una confrontación. “Hay un propósito de desestabilizar... esta película la hemos visto en otros países”, advirtió, descartando que se trate de un intento de golpe de Estado, pero afirmando que “están tirándole a matar al sistema democrático”.

El mandatario también señaló que algunos de sus críticos actúan por desesperación y frustración. “Eso es desesperación absoluta, porque han fracasado, no tienen dinero. Cualquier dinero que estén buceando es dinero sucio, y estamos tras las pistas”, denunció. Además, criticó lo que considera un discurso de “odio de clases” promovido por ciertos sectores opositores.

Frente a la huelga magisterial y en la construcción, y la presión social para derogar la Ley 462, Mulino reiteró su compromiso con el orden institucional. “Voy a defender la democracia. Se lo he dicho así a todos los grupos con los que me he reunido y con los que seguiré reuniéndome”.

La sugerencia del magistrado Hoyos sobre la posible suspensión de garantías abrió un debate público sobre los límites del orden constitucional en momentos de crisis.

El artículo 55 de la Constitución permite al Ejecutivo, en Consejo de Gabinete y con la autorización de la Asamblea, suspender temporalmente ciertos derechos fundamentales en caso de invasión, perturbación grave del orden público u otro peligro que amenace el país.