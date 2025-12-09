Mulino desde Oslo: ‘Venezuela será un hito histórico de cómo un pueblo se libera de un dictador tirano’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino afirmó este martes 9 de diciembre que la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado representa “un enorme simbolismo” para la causa democrática venezolana y un impulso internacional que, a su juicio, contribuye a acelerar el fin del régimen de Nicolás Maduro, a quien volvió a calificar como “dictador tirano”.

Mulino se encuentra en Oslo, Noruega, acompañando a la dirigente opositora para las ceremonias oficiales programadas para este 10 de diciembre.

Consultado por periodistas de medios internacionales sobre el impacto político del reconocimiento, el mandatario sostuvo que el galardón “alinea los astros tras la libertad de Venezuela” y envía un mensaje inequívoco al régimen.

“Espero que toda esta resonancia que ya está teniendo y va a seguir teniendo repercuta en lo interno y comprendan que aquí no hay vuelta para atrás. Hay una sola ruta y es la libertad y la democracia para Venezuela”, afirmó.

‘No hay nada concreto’ sobre un posible asilo a Maduro

Mulino también respondió a las versiones que apuntan a que Panamá estaría dispuesto a ofrecer un eventual asilo a Nicolás Maduro o miembros de su gabinete. Aunque aclaró que no existe “nada ni cerca concreto”, reiteró que esa posibilidad ha sido mencionada anteriormente como un mecanismo para facilitar la resolución de la crisis política venezolana.

“Panamá lo ha hecho en otras ocasiones para ayudar a resolver crisis internacionales. No creo que se dé, porque la arrogancia de este señor y sus adláteres los tiene obnubilados”, señaló.

Añadió que no mantiene ningún tipo de comunicación con el entorno de Maduro: “No tengo comunicación con esa gente, ninguna”.

Reconocimiento a Edmundo González

Mulino reiteró su respaldo a Edmundo González Urrutia. “Por supuesto. Don Edmundo es el presidente electo de Venezuela. Las actas las tenemos en Panamá, que comprueban el triunfo arrollador del pueblo venezolano contra la dictadura”, dijo.

Aseguró que su apoyo a Machado es extensivo “a todo el pueblo de Venezuela demócrata”.

Advertencia regional

El gobernante también alertó sobre el deterioro institucional en otros países de la región. Aseguró que la democracia “hay que cuidarla” y expresó preocupación por la crisis política en Honduras.

En cuanto a Nicaragua, afirmó que la dictadura de Daniel Ortega se ha convertido en “una fuerte piedra en el zapato” de Centroamérica. Lamentó que el mundo “se haya olvidado” de la situación nicaragüense y señaló que la falta de consenso derivada del régimen ha paralizado los mecanismos de integración regional.

“Todo el proceso de integración centroamericana, que yo vi nacer en los años 90, está completamente en pausa. Muy por el contrario, se está autoextinguiendo, y eso es preocupante”, advirtió.