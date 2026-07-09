Mulino explica por qué no invitó a Vamos y Seguimos a almorzar en la Presidencia: ‘Ellos no son parte’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Todas las bancadas invitadas por Mulino ayudaron para que Shirley Castañedas, de RM, fuera presidenta de la Asamblea, en la elección del pasado 1 de julio.

El presidente José Raúl Mulino defendió este jueves 9 de julio la decisión de no invitar a Vamos y Seguimos a la reunión que sostuvo el día antes, en el Palacio de las Garzas, con la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) y los jefes de bancada de los partidos Revolucionario Democrático (PRD), Panameñista, Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y Alianza.

“No, no los invité. Ellos no son parte. Ellos tiraron todas las puertas posibles entre diputados. ¿Por qué los tengo que invitar? Ahí no sale nada bueno”, dijo durante una gira en Bocas del Toro para inaugurar un centro de alto rendimiento deportivo en Changuinola. Con él estaba el diputado bocatoreño y presidente del PRD, Benicio Robinson.

Robinson sí estuvo invitado a la reunión (con almuerzo incluido) en el Palacio de las Garzas, porque desde el 1 de julio es el jefe de bandada del PRD. Además, aspira a presidir la todopoderosa Comisión de Presupuesto de la AN.

Todas las bancadas invitadas por Mulino ayudaron para que Shirley Castañedas, de RM, fuera presidenta de la Asamblea, en la elección del pasado 1 de julio.

Mulino se refiere al almuerzo entre bancadas en la tarde de este miércoles 9 de julio. https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/xmgAXbFqc8 — La Prensa Panamá (@prensacom) July 9, 2026

Vamos y Seguimos postularon a Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino (Moca). Al final, Castañedas obtuvo 42 votos y Hernández, 21. Los panameñistas se abstuvieron.

El presidente José Raúl Mulino estuvo en Bocas del Toro inaugurando la ciudad deportiva. Cortesía/Presidenta de la República

La reunión almuerzo en la Presidencia congregó también al contralor Anel Flores, al igual que los asesores presidenciales Jorge Ricardo Fábrega, Aníbal Galindo y Ventura Vega.

En la mesa también se sentó el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien además ocupa el cargo de secretario de Metas del Gobierno de Mulino, y los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas (MEF), y Juan Carlos Orillac, de la Presidencia.

El encuentro sirvió para “revisar la agenda legislativa y proyectos del Ejecutivo” relacionados con agua potable, generación de empleo, infraestructura y desarrollo social, informó la Presidencia a través de un comunicado.

La exclusión de Vamos y Seguimos había sido cuestionada por diputados de ambas bancadas, que señalaron que no recibieron invitación para participar del encuentro.

Desde Vamos se argumentó que, pese a ejercer un rol de oposición, la bancada ha respaldado iniciativas y nombramientos que considera beneficiosos para el país, mientras que desde Seguimos también confirmaron que no fueron convocados.

De hecho, 10 diputados de Vamos y los tres de MOCA votaron a favor de las reformas a la Caja del Seguro Social (CSS), un proyecto presentado y defendido por el Ejecutivo. Mientras, 13 de los 15 diputados del PRD lo hicieron en contra, incluyendo Robinson y Raúl Pineda, el subjefe de la bancada.

Lea aquí la nota ‘Reforma a la CSS: así votaron los diputados el proyecto de ley 163′.

Pineda también estuvo en el almuerzo de Mulino.

‘Irrespetuoso e incongruente’

Diputados de Vamos reaccionaron a las declaraciones del mandatario. El jefe de la bancada independiente, Jorge González, dijo que siempre estarán dispuestos a apoyar, pero dijo que “con esa actitud no me queda claro cuál era el fin de la reunión”.

La diputada Janine Prado, de Vamos, fue directa. Calificó al presidente Mulino de “irrespetuoso e incongruente”.

“No es la primera vez que vemos ese tipo de pronunciamiento por parte del presidente [Mulino]. Pero además, y a mi criterio, es incongruente”, sostuvo.

La diputada Janine Prado reaccionó a las declaraciones del presidente José Raúl Mulino sobre las bancadas Vamos y Seguimos, calificándolas de “irrespetuosas y contradictorias”.



Video: Eliana Morales Gilhttps://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/Mo0QP2ASOx — La Prensa Panamá (@prensacom) July 9, 2026

Explicó que en el discurso del 1 de julio, en el pleno de la Asamblea Nacional, el mandatario “alababa el trabajo realizado” por el diputado Eduardo Gaitán de la banca independiente, tras conducir el debate de la ley de sustancia económica.

“Entonces hay que entender que cuando son para temas de país, nosotros siempre vamos a estar. Nosotros siempre hemos tendido los puentes con todas las bancadas y demás”, agregó.

Quien también reaccionó fue Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino. Dijo que por supuesto que no forman parte de alianza.

“Somos oposición. Pero claro, eso a usted le incomoda porque está acostumbrado a gente sumisa o a gente que no le lleve la contraria. ¿Sabe que Presidente? gracias por dejarlo claro una vez más: nosotros no somos parte de esos pactos en el que se siguen repartiendo los dineros del pueblo, mientras ese pueblo sigue esperando a que cumpla", indicó.