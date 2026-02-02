Panamá, 02 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Mulino extiende felicitaciones a la presidenta electa de Costa Rica y ambos países buscan fortalecer la relación bilateral

    Henry Cárdenas P.
    El presidente Mulino felicita a Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica. Cortesía

    Expresando su disposición a fortalecer la cooperación bilateral entre ambas naciones, el presidente de la República, José Raúl Mulino, felicitó este lunes 2 de febrero a la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández.

    En un comunicado del Palacio de las Garzas, se informó que Fernández invitó a Mulino a su toma de posesión, la cual se llevará a cabo el próximo 8 de mayo, luego de los deseos de éxito en su futura gestión expresados por el mandatario panameño.

    “Felicito por este medio a todo el pueblo costarricense que, como siempre, en un acto muy cívico y muy ordenado, la eligen usted presidenta de todos los costarricenses, lo que es muy importante para Panamá como vecino y un buen hermano que hemos sido siempre”, fue lo que le dijo Mulino a Fernández en una videollamada.

    El domingo por la noche se anunció el triunfo de Fernández en la primera vuelta, al recibir más del 40 % de los votos requeridos, superando al candidato Álvaro Ramos, quien alcanzó el 32.12 %.

    “Le agradezco su llamada, sus buenos deseos para mi pueblo. Y sepa usted que mi mayor anhelo es trabajar en equipo para seguir fortaleciendo a nuestra región, como hermanos que somos”, respondió Fernández en la llamada.

    Mulino invitó a Fernández a una visita oficial a Panamá y de paso la presidenta electa costarricense le pidió que asistiera al traspaso de mando, a lo que el mandatario panameño confirmó.

