Panamá, 22 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FONDOS PÚBLICOS

    Mulino gasta cerca de $2 millones de forma discrecional

    José González Pinilla
    El presidente José Raúl Mulino. Cortesía

    El uso de la partida discrecional —un fondo asignado al Despacho Presidencial— se acerca a los 2 millones de dólares durante la actual administración.

    Un informe reciente del Ministerio de la Presidencia, publicado en su página web, detalla que entre julio de 2024 y julio de 2025 el presidente José Raúl Mulino ha utilizado $1,921,705 de estos recursos.

    El más reciente reporte corresponde al mes de julio, periodo en el que destinó $90 mil. El documento detalla que utilizaron $70,000 para cubrir gastos médicos en el extranjero. Dos cheques, de $35,000 cada uno, fueron emitidos a la Fundación Cardio Infantil–Instituto de Cardiología para cirugías de trasplante hepático a dos menores en Bogotá, Colombia.

    Otro cheque, por $20,000, fue emitido a nombre de Mayra Ortega, Pequeñas Ligas, como donación para apoyar la participación del equipo panameño Los Toros de Antón en la Serie Mundial Junior de Béisbol, celebrada en agosto en Williamsport, Estados Unidos.

    En agosto pasado, la Presidencia informó que entre enero y junio de 2025 se utilizaron $613,217 de la partida discrecional.

    La mayor parte de esos fondos también se destinó a intervenciones médicas en el exterior, aunque se incluyen otros gastos que han generado debate público.

    Por ejemplo, el mandatario dio luz verde para que se utilizaran $24,352.27 con el objetivo de cubrir los costos de la misión oficial en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

    Igualmente aprobó otorgar un aporte de $10,000.00 para rendirle un homenaje al excampeón mundial de boxeo Roberto Manos de Piedra Durán.

    En 2024, durante sus primeros cinco meses de gestión, Mulino gastó $1.2 millones, incluyendo $133,897 para renovar la cocina presidencial en el Palacio de las Garzas y $41,516 para restaurar su estructura y mobiliario.

    En agosto, el mandatario defendió el uso de estos fondos, afirmando que no está “pagándole barrigas a gordo”, aludiendo al escándalo por el desembolso de $711,288.64 para cirugías bariátricas a 46 personas durante la administración de Laurentino Cortizo.

    De hecho, recientemente la Fiscalía Anticorrupción realizó inspecciones oculares en la Caja de Seguro Social, el Ministerio de la Presidencia y el Banco Nacional de Panamá como parte la investigación por el delito contra la administración pública, por el supuesto pago de las cirugías bariátricas con fondos de la partida discrecional.

    El diputado Ernesto Cedeño, crítico de este tipo de fondos, reiteró en su momento su posición: “Yo soy enemigo de la partida discrecional, totalmente. Hubo una presidenta que se vistió con la partida discrecional y regaló relojes. Otro puso a rebajar a la gente con la partida discrecional”, recordó.

    En las últimas siete administraciones, incluyendo la actual, el gasto con cargo a la partida discrecional es de $200.8 millones.

    El expresidente Laurentino Cortizo, (2019-2024) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), gastó $31.2 millones; Juan Carlos Varela, (2014-2019), del Partido Panameñista, $41.7 millones; Ricardo Martinelli, (2009-2014), del partido Cambio Democrático, $55.7 millones; Martín Torrijos, (2004-2009), del PRD, $22.3 millones; Mireya Moscoso, (1999-2004), del Partido Panameñista, $23 millones, y Ernesto Pérez Balladares, (1994-1999), del PRD, $25 millones.

    José González Pinilla

    Editor

