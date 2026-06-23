Mulino habla con De la Espriella para fortalecer lazos; interconexión eléctrica está en la agenda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dos días después de su elección como nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella conversó con el mandatario panameño, José Raúl Mulino sobre varios aspectos de interés común.

La Presidencia de Panamá informó que Mulino sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo colombiano, en la que acordó establecer una alianza extraordinaria, con la finalidad de impulsar las inversiones entre ambas naciones, reforzar el plan contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Me alegra mucho el resultado de las elecciones en Colombia. Esto nos da a todos, sobre todo a los vecinos, tranquilidad”, le expresó el presidente panameño a De la Espriella, reportó la Presidencia en un comunicado.

Mulino resaltó que será una nueva etapa en la que se buscará “agrandar” la relación con Colombia.

“Quiero impulsar esto desde un punto de vista más pragmático, empresarial, de negocios e inversión. Lo que más me mueve con Colombia es mucha interacción y mucha capacidad de diálogo”, indicó Mulino, al tiempo que destacó proyectos como la interconexión eléctrica, de alta importancia binacional y con un proceso de avance positivo en este momento.

El proyecto eléctrico es de gran importancia también para Colombia, según el reporte de la Presidencia panameña, De la Espriella prometió darle celeridad al proyecto de interconexión, así como la apertura de nuevos vuelos comerciales entre ambos países.

“Conmigo todo va a producirse de manera muy rápida. Tendré un gobierno que resuelva los temas de desarrollo, seguridad y el porvenir de nuestras naciones”, afirmó el mandatario colombiano.

“No sabe la ilusión que me hace, yo quiero muchísimo a Panamá, tengo un gran afecto por los panameños y estoy seguro de que vamos a trabajar de forma extraordinaria”, agregó De la Espriella.

De la Espriella ganó la elección presidencial en segunda vuelta con el 49.68% de los votos. Tomará posesión el 7 de agosto de 2026.