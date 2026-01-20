Mulino habla en Davos sobre Venezuela, seguridad, inversión social y educación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este martes 20 de enero en Davos, Suiza, en un conversatorio sobre la reconstrucción de la confianza en América Latina.

Este conversatorio se desarrolló en el marco del Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Davos.

Al ser consultado sobre la situación política en Venezuela, Mulino destacó que la crisis fue provocada por una persona (Nicolás Maduro), y su entorno, quienes se olvidaron de la democracia, los derechos humanos y de todas las posibilidades para vivir bajo las reglas democráticas.

Recordó que Panamá sufrió las consecuencias de la crisis venezolana con la migración irregular de personas.

Además, señaló que tras cerrar los caminos utilizados por los migrantes irregulares en la selva de Darién, el flujo de viajeros se ha reducido al mínimo. La mayoría de estos migrantes que hacían la travesía, cerca del 90 %, eran ciudadanos venezolanos.

Por otro lado, el mandatario panameño dijo que es importante que los fondos públicos se inviertan en obras sociales, al tiempo que destacó que uno de los problemas que tienen los países de la región es la educación.

Explicó que el gobierno panameño está trabajando en reformas al sistema educativo, cuya ley data de 1946, y que espera tener un proyecto listo entre marzo y abril de este año.

“Es importante, invertir en educación es esperar una generación”, dijo Mulino, quien destacó la “brecha” que hay entre la educación privada y la oficial.

En el conversatorio participaron Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; Ngaire Woods, experta en gobernanza global; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; y Enrique Acevedo, como moderador.