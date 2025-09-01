Panamá, 01 de septiembre del 2025

    GIRA

    Mulino inicia visita oficial a Japón: ‘Ya volando a Tokio’

    José González Pinilla
    El presidente de la República, José Raúl Mulino. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, partió este 1 de septiembre hacia Japón junto a una amplia delegación.

    El presidente Mulino se reunirá con autoridades y empresarios en Japón del 2 al 6 de septiembre

    “Ya volando a Tokio. Agenda muy importante y pesada”, escribió el mandatario en la red social X.

    Mulino sostendrá un encuentro con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, así como con grupos navieros.

    “Este viaje es especial. Desde 1988 he construido relaciones y amistades en Japón. Hoy los veré como presidente del país del que tanto les hablé por muchos años. Gran ocasión y, sin duda, abrimos espacios de trabajo e inversión conjunta. Gran honor”, señaló.

    El presidente viaja acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal); el vicecanciller, Carlos Hoyos; el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert; y el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.

    De acuerdo con la Presidencia, la visita oficial de alto nivel se desarrollará entre el 2 y el 6 de septiembre, en las ciudades de Tokio y Osaka.

    La agenda incluye reuniones con la Asociación de Armadores de Japón (dueños de barcos), un grupo de empresas del sector energético y la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO, por sus siglas en inglés), organismo gubernamental para la promoción del comercio internacional.

    También están previstas reuniones con los gigantes empresariales Sumitomo y KN Trading Co. LTD, que han mostrado gran interés en invertir en Panamá.

    Según el comunicado oficial, las compañías japonesas están particularmente interesadas en proyectos de infraestructura panameños, como el gasoducto a través del Canal, los avances de la Línea 3 del Metro y el proyecto insignia del Gobierno: el tren Panamá–David–Frontera.

