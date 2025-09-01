Mulino inicia visita oficial a Japón: ‘Ya volando a Tokio’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, partió este 1 de septiembre hacia Japón junto a una amplia delegación.

“Ya volando a Tokio. Agenda muy importante y pesada”, escribió el mandatario en la red social X.

Mulino sostendrá un encuentro con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, así como con grupos navieros.

“Este viaje es especial. Desde 1988 he construido relaciones y amistades en Japón. Hoy los veré como presidente del país del que tanto les hablé por muchos años. Gran ocasión y, sin duda, abrimos espacios de trabajo e inversión conjunta. Gran honor”, señaló.

Ya volando a Tokyo. Agenda muy importante y pesada Desde reunión con Primer Ministro hasta con los más importantes grupos y gremios japoneses navieros e industriales conectados con Panamá y con sus intenciones puestas en nuestro país.

El presidente viaja acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal); el vicecanciller, Carlos Hoyos; el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert; y el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.

De acuerdo con la Presidencia, la visita oficial de alto nivel se desarrollará entre el 2 y el 6 de septiembre, en las ciudades de Tokio y Osaka.

La agenda incluye reuniones con la Asociación de Armadores de Japón (dueños de barcos), un grupo de empresas del sector energético y la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO, por sus siglas en inglés), organismo gubernamental para la promoción del comercio internacional.

También están previstas reuniones con los gigantes empresariales Sumitomo y KN Trading Co. LTD, que han mostrado gran interés en invertir en Panamá.

Según el comunicado oficial, las compañías japonesas están particularmente interesadas en proyectos de infraestructura panameños, como el gasoducto a través del Canal, los avances de la Línea 3 del Metro y el proyecto insignia del Gobierno: el tren Panamá–David–Frontera.