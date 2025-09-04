Mulino invita a Japón a unirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En su gira por Japón, el presidente de la República, José Raúl Mulino, invitó a este país a sumarse al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá para asegurar el libre tránsito para todas las naciones.

El mensaje del mandatario panameño se dio esta madrugada en Tokio, durante una recepción con empresarios japoneses del mundo marítimo, financiero, industrial, altos funcionarios del Gobierno japonés, diplomáticos y políticos, que están interesados en invertir en el mercado panameño.

“Queremos fortalecer la cooperación técnica, compartir experiencias en innovación portuaria, digitalización de operaciones y eficiencia energética, así como en la capacitación de la gente de mar. Japón es líder mundial en tecnología naval y Panamá es líder en registro de naves; esa combinación tiene un potencial inmenso”, destacó Mulino en la recepción en su honor, reportó la Presidencia de la República.

En el acto, el presidente estuvo acompañado por el canciller Javier Martínez Acha; el ministro de Comercio, Julio Moltó; el ministro del Canal, José Ramón Icaza; y el administrador de la Autoridad Marítima, Luis Roquebert, entre otros funcionarios.

De igual forma, destacó que Panamá y Japón comparten intereses vitales en el sector marítimo. Explicó que más del 14% de la carga que transita por el Canal de Panamá está vinculada de forma directa o indirecta a Japón, y que la Autoridad del Canal mantiene una estrecha relación con la comunidad marítima japonesa para garantizar eficiencia, seguridad y sostenibilidad.

En el encuentro, Mulino también resaltó la ubicación geográfica de Panamá, con conectividad marítima, aérea y digital sin igual, además de un centro financiero responsable, sólido y regulado que sirve como plataforma regional. Además, expuso las ventajas de las zonas francas y regímenes especiales, como la Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico.

Mulino expresó que Panamá valora el respaldo de Japón a lo largo de los años y que este apoyo se traduce en la actualidad en obras tangibles como el financiamiento de la Línea 3 del Metro de Panamá, una obra que impactará en el desarrollo humano de 700 mil moradores, de la provincia de Panamá Oeste.

Cabe recordar que a inicios de agosto de este año, a Cancillería de Panamá informó que el gobierno realizó un canje de notas con Japón para financiar por $2,486 millones la línea 3 del Metro de Panamá.