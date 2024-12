Mulino: ‘la propuesta de RM no tiene ni pies ni cabeza; el PRD no tiene moral política para hablar del Seguro Social’

Escuchar audio noticia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, criticó y cuestionó la postura que han tomado la bancada oficialista de Realizando Metas y la del Partido Revolucionario Democrático (PRD) sobre el proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Mulino defendió una vez más que la propuesta del Ejecutivo es buena para resolver el problema de la CSS en un tiempo largo.

“La propuesta de RM y la bancada mixta que le llaman no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó Mulino en una entrevista con Radio Panamá. “Los expertos en el área financiera del país, y bancaria, los han dejado en ridículo, cosa que es una lástima exponerse de esa manera”.

El pasado martes 3 de diciembre de 2024, los diputados RM −junto a la bancada mixta conformada por los partidos Alianza, Partido Popular y Molirena− mostraron su rechazo al aumento en la edad de jubilación, propuesto en el proyecto de Ley 163 que busca reformar la CSS.

Entre lo que están proponiendo está fijar un gravamen a préstamos y depósitos interbancarios, transacciones “overnight”, y un porcentaje de los costos asociados a la renovación y cargos anuales de tarjetas de crédito.

Este escenario refleja uno de los primeros choques en el partido gobernante.

Respuesta al PRD

Mulino también tuvo respuesta para el pronunciamiento que realizó este jueves 5 de diciembre el PRD y su presidente, el actual diputado Benicio Robinson. El Comité Ejecutivo Nacional del colectivo instruyó a sus diputados a rechazar la propuesta del Ejecutivo sobre las reformas a la CSS.

“Veía el comunicado leído por Benicio Robinson: era el jeque en el Seguro Social”, expresó Mulino en la entrevista. “El partido que en cinco años acabó el Seguro Social, que no hizo absolutamente nada por los pacientes del Seguro Social; hoy sale lanza en ristre como si fueran la divina pomada con respecto de oponerse a una ley, que si bien es compleja, nunca he dicho que no lo es, pero el PRD no tiene ninguna moral política para hablar de Seguro Social si en el tiempo han sido los devastadores de la Caja de Seguro Social”.

El PRD, que gobernó el país entre 2019 y 2024, planteó que la reforma presentada por el Ejecutivo no asegura un sistema de pensiones sostenible y justo, y que la propuesta podría comprometer el bienestar social del país.

En un anuncio, el colectivo político instruyó a su bancada de diputados a votar en contra del proyecto si no se atienden las modificaciones técnicas exigidas y si se mantienen las disposiciones que vulneran los derechos humanos y la seguridad social.

Actualmente, el proyecto de reformas de la CSS está en fase de consultas en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, como parte del primer debate.